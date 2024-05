"Let's Dance"-Halbfinale: Das sind die spektakulären Tänze!

Morgen geht es ans Eingemachte – denn das Halbfinale von Let's Dance steht fest. Nur noch vier Paare tanzen um den heiß begehrten Pokal und das wollen sie dem Publikum präsentieren! Wie RTL verkündet, wollen die Moderatorin Jana Wosnitza (30) und ihr Profitänzer Vadim Garbuzov (37) mit einem Paso Doble und einem Wiener Walzer brillieren. Auch Influencerin Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) versuchen sich an einem Paso Doble, ihr zweiter Tanz ist der Langsame Walzer. Der Sänger Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) bieten Kontrast pur: Charleston und Langsamer Walzer. TV-Star Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) wollen mit einem Jive und Slowfox glänzen.

Das war es aber noch nicht. Denn die Instagram-Seite der Show verkündet zudem: "Am Freitagabend stehen nicht nur die letzten Einzeltänze an, sondern auch der 'Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0'." Die Fans freuen sich schon jetzt total auf die Show – aber vor allem auf Jana und Detlef. "Drei von vier Paaren so: ein langsamer und ein schneller Tanz. Jana: Hold my Kölsch", witzelt ein User beispielsweise – ein anderer betont: "Detlef mit Slowfox und Jive ist ein Endgegner im Halbfinale. Macht er es gut, verdient er definitiv einen Platz im Finale!"

In der vergangenen Folge mussten sich Lulu Lewe und ihr Partner Massimo Sinató (43) von dem Tanzparkett verabschieden. Sie bekamen nicht genug Anrufe von den Zuschauern. Juror Joachim Llambi (59) konnte dies wohl gar nicht nachvollziehen: "Tänzerisch hätten sie es locker erreichen müssen, aber die Zuschauer haben sich für vier andere Paare entschieden. Ich finde es sehr schade, dass Leistung nicht mehr so zählt." Denn wenn es nach den Punkten der Jury gegangen wäre, hätten Ann-Kathrin und Valentin das Halbfinale nicht erreicht.

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Lulu Lewe und Massimo Sinató bei "Let's Dance"

