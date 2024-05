Luca und Christina Hänni verraten das Babygeschlecht!

Luca (29) und Christina Hänni (34) lassen die Bombe platzen. Das Ehepaar erwartet derzeit sein erstes gemeinsames Kind. In ihrem Podcast "Don't Worry, Be Hänni" verraten die beiden, ob sie sich über einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen freuen dürfen. "Wir kriegen ein...", leitet Luca ein und Christina ergänzt: "...Mädchen! Eine Tochter." Die werdenden Eltern können ihr Glück kaum fassen. "Es ist doch verrückt! Ein kleines Mädchen kriegen wir einfach", erklärt Luca freudig.

"Es ist wirklich verrückt. Und wenn ich das jetzt auch so ausspreche, dann wird es noch realer. Es wird viel, viel echter. Es ist einfach wunderschön. Ich würde es jede Schwangerschaft noch mal so handhaben, wenn ich noch mal das Glück habe, schwanger zu werden", findet auch seine Frau. Das Paar habe sich vorab lange Gedanken gemacht, ob es das Geschlecht noch vor der Geburt verraten soll oder nicht. "Und jetzt sind wir aber zu dem Entschluss gekommen, irgendwie möchten wir es euch schon mitteilen. Es ist so eine schöne Sache", erklärt Sänger.

Im vergangenen Dezember hatten Luca und Christina die Schwangerschaft bekannt gegeben. Auf ihren Instagram-Accounts teilten sie eine Reihe an süßen Fotos, auf denen die Tänzerin stolz ihren kleinen Babybauch präsentierte. "Baby unterwegs", betitelten die beiden die Schnappschüsse. Seitdem geben die Eheleute regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft.

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020

Habt ihr vermutet, dass Luca und Christina ein Mädchen bekommen? Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Nein, ich habe auf einen Jungen getippt. Ergebnis anzeigen



