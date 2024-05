Kleine Tochter in Vorschule? Chrissy Teigen verwirrt Fans

Chrissy Teigen (38) sorgt für Verwirrung! Auf Instagram wollte das Model eigentlich einen emotionalen Moment mit ihrer Community teilen. Sie postete ein niedliches Foto ihrer kleinen Tochter, das die Einjährige mit einer kleinen Tafel zeigt. "Estis erster Vorschultag", ist darauf zu lesen. Chrissy kommentierte das Foto mit den Worten "Das ist heute passiert" und fügte ein weinendes Emoji hinzu. Doch die Fans der TV-Persönlichkeit reagieren nicht wie erwartet auf den Post. "Vorschule? Sie ist ein Jahr alt. Das ist eine Tagesstätte", kommentiert ein User. "Müssen Kinder jetzt mit Eins zur Schule gehen?", fragt ein weiterer Nutzer verwirrt.

Doch Esti ist nicht Chrissys einziges Kind: Zusammen mit ihrem Ehemann John Legend hat die 38-Jährige vier Kinder. Dass der Musiker superstolz auf seine Ehefrau ist, machte er im Interview mit E! News erst kürzlich klar: "Du bist so eine großartige Mama. Wir versuchen immer für unsere Kinder da zu sein in den Momenten, in denen es darauf ankommt, womit wir ihnen dabei helfen, ihre Persönlichkeiten und ihre Sicht aufs Leben zu formen."

Wie Chrissy und John trotz des Familientrubels das Feuer in ihrer Ehe bewahren, verriet ein Insider im Gespräch mit Us Weekly. So sollen die beiden gerne auswärts essen gehen oder "trendige Bars" besuchen. Die gemeinsame Zeit soll dem Ehepaar richtig guttun. "Chrissy fühlt sich so glücklich, einen Ehemann zu haben, der ebenso romantisch wie aufmerksam ist", plauderte die Quelle aus.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Esti

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Model und Sänger

Wie findet ihr Chrissys Post über Esti? Total verwirrend! Ich finde das nicht so tragisch.



