Ups! Olivia Rodrigo verliert fast ihr Oberteil bei Konzert

Olivia Rodrigo (21) ist derzeit mit ihrem Album "Guts" auf großer Welttournee. Bei ihrem Konzert in London wäre der "Drivers License"-Interpretin beinahe ein Missgeschick passiert. Wie in einem Video auf TikTok zu sehen ist, hätte die Sängerin bei einer Performance fast ihr Oberteil verloren! Während ihres Songs "Love Is Embarrassing" lösten sich plötzlich die Knöpfe ihres Bustiers, was die Musikerin allerdings sofort bemerkte. Bevor irgendetwas wirklich entblößt werden konnte, signalisierte sie ihren Tänzern schnell, dass sie etwas Hilfe benötigte. Während jemand ihr Top reparierte, sang Olivia den Song lachend zu Ende.

Wie weitere Videos auf der Plattform X zeigen, nahm die Sängerin das Versagen ihres Outfits aber mit Humor. "Sorry, Leute! Wir hätten hier fast einen Nippelblitzer erlebt! Aber jetzt ist alles wieder gut", sagte sie, nachdem ihr Top wieder richtig saß. Ihre Fans feiern Olivias Umgang mit der Situation. So schreibt ein Fan: "Sie ist so ein Profi! Sie hat nicht mal richtig gezuckt, als wäre es gar keine große Sache!" Vor allem, dass der Vorfall passierte, während Olivias Freund Louis Partridge und seine Eltern mit im Publikum saßen, macht es für viele noch unangenehmer. "Ich wäre im Boden versunken! Vor seinen Eltern auch noch, wie peinlich wäre das gewesen!", meinten auch ihre Unterstützer im Netz.

Olivias ausverkaufte Tour ist ein voller Erfolg. Aber auch privat scheint es für die 21-Jährige ziemlich gut zu laufen. Schon seit Oktober des vergangenen Jahres werden Olivia und Louis immer wieder miteinander in Verbindung gebracht – vor zwei Monaten bestätigten die beiden dann endlich ihre Liebe. Obwohl die Sängerin und der Schauspieler ihre Romanze ziemlich privat halten, sieht man sie immer wieder zusammen Zeit verbringen. Und auch bei Olivias Konzerten soll der "Enola Holmes"-Darsteller schon Stammgast sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / louispartridge_ Louis Partridge im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Olivias Reaktion auf das Oberteil-Malheur? Sie hat super reagiert! An ihrer Stelle hätte ich den Song abgebrochen und wäre kurz hinter die Bühne gegangen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de