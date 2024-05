Neues Foto: So romantisch war Phoebe Dynevors Verlobung!

Phoebe Dynevor (29) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Schauspielerin und ihr Partner Cameron Fuller (28) miteinander verlobt sind. Auf Instagram teilt der Filmstar nun eine süße Aufnahme von dem Moment des Antrags. Sichtlich gerührt und überrascht hält sich Phoebe die Hände vor den Mund, während Cameron seine Liebste von hinten umarmt. Dabei hat der "Crawlers"-Darsteller ein breites Grinsen im Gesicht. Der US-Amerikaner scheint sich für den Antrag ziemlich viel Mühe gegeben zu haben. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, ist die Location aufwändig mit weißen Blumengestecken dekoriert.

Genauere Details bezüglich des Antrags verrät Cameron jedoch nicht. Über ihre Verlobung schwiegen die beiden Filmstars bisher. Ihren Verlobungsring präsentierte Phoebe erstmals vor wenigen Tagen auf der Met Gala in New York City. Zu ihrem transparenten, rosafarbenen Kleid kombinierte sie das funkelnde Schmuckstück. Den roten Teppich betrat sie jedoch alleine – von ihrem Partner war weit und breit keine Spur. Ihre Liebe halten die Verlobten überwiegend privat. Nur selten zeigen sich Phoebe und Cameron gemeinsam in der Öffentlichkeit. Ihr Paar-Debüt auf dem roten Teppich feierten die beiden im Februar 2024 bei den BAFTA Awards. Mit ihren Looks erinnerten die beiden stark an ein Brautpaar. Phoebe trug ein langes, weißes Satinkleid, während Cameron sich in einem edlen schwarzen Anzug zeigte.

Die Bridgerton-Bekanntheit und ihr Liebster sollen seit dem Frühjahr 2023 zusammen sein. Im vergangenen Juli zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die beiden besuchten ein Tennisspiel, das im Rahmen der Wimbledon Tennis Championships in London stattfand.

Getty Images Phoebe Dynevor auf der Met Gala 2024

Getty Images Phoebe Dynevor bei den BAFTA Awards, 2024

