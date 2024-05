Sophie Turner stellt falsche Infos über Ehe-Aus mit Joe klar

Sophie Turner (28) und Joe Jonas (34) sorgten im vergangenen Jahr für viele Schlagzeilen. Der Grund: Nach vier gemeinsamen Ehejahren verkündeten der Musiker und die Schauspielerin überraschend ihr Liebesende. Seither lieferten die beiden sich einen öffentlichen Scheidungskampf – wobei dabei das ein oder andere falsche Detail über ihre Trennung ans Licht gekommen sein soll. Das stellt Sophie nun in einem Interview mit Vogue klar. Vor allem, dass sie ihre Kinder angeblich vernachlässigte, was zum Ehe-Aus geführt haben soll, verletzt sie. "Ich musste mir einfach immer wieder sagen: 'Nichts davon ist wahr. Du bist eine gute Mutter und du warst nie ein Partylöwe.'"

Doch ist das nicht das einzige Detail, was sie zu ihrer damaligen Trennung von dem Jonas Brothers-Mitglied ausplaudert. Denn vor allem eine Person soll in dieser schweren Zeit "eine absolute Heldin" für sie gewesen sein: Taylor Swift (34). Sophie spricht deswegen auch in den höchsten Tönen von ihrer Freundin. "Ich war noch nie jemandem so dankbar wie ihr, denn sie hat meine Kinder und mich aufgenommen und uns ein Zuhause und einen sicheren Ort gegeben." Zu ihrem Ex Joe und darüber, wie es fortan mit ihnen und der gemeinsamen Kindererziehung weitergehen wird, äußert sie nur: "Mein Traum ist es, ein großes Weihnachtsfest zu feiern, bei dem meine Töchter ihren Vater, Joes ganze Familie und ihre Großeltern dabei haben können."

Damals waren es Joe und Sophie selbst, die im Netz ganz offiziell machten, dass sie fortan getrennte Wege gehen. In einem gemeinsamen Instagram-Posting ließen sie ihre Community unter anderem wissen, dass sich keineswegs nur einer der beiden für die unerwartete Trennung entschieden habe. "Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir uns einvernehmlich darauf geeinigt, unsere Ehe zu beenden", hieß es in dem Statement.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiet Sophie Turner, Sabrina Carpenter und Taylor Swift mit ihren Freunden

Anzeige Anzeige

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sophie sich nun zu den Schlagzeilen äußert? Meiner Meinung nach hätte sie das lassen sollen. Ich finde es gut! Es ist schließlich ihr gutes Recht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de