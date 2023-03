Ausgeraubt: So traumatisch war es für Evelyn Burdecki!

Evelyn Burdecki (34) musste eine schreckliche Erfahrung machen! Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin war vor wenigen Tagen in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs. Dort wurde aus ihrem geplanten Shopping-Trip aber schnell ein beängstigendes Erlebnis. Die Blondine wurde ausgeraubt! Der Straftäter war jedoch wenig erfolgreich und wurde direkt von der Polizei geschnappt. Jetzt meldet sich Evelyn zu Wort und berichtet von dem Raub!

In ihrer Instagram-Story erzählte sie ihren Fans von dem traumatischen Erlebnis: "Ich wurde tatsächlich ausgeraubt und es war wirklich, wirklich angsteinflößend, weil die Diebe mich erst einmal eine Zeit lang beobachtet haben." Fünf Minuten nachdem sie geparkt hatte, war sie von der Polizei angerufen worden. "Ich dachte erst, das wäre ein schlechter Scherz und mich will jemand veräppeln", plauderte sie aus. Doch dem war nicht so: Der Räuber entwendete eine große Sporttasche und befüllte sie noch mit zwei teuren Sonnenbrillen und Bargeld. "Der hat sich eine gemischte Tüte aus dem Auto zusammengestellt", witzelte Evelyn.

Trotzdem scheint das Erlebnis Spuren bei ihr hinterlassen zu haben: "Natürlich werde ich jetzt immer diesen Gedanken haben, egal wo ich parke: 'Werde ich jetzt gerade beobachtet? Ist da gleich jemand an meinem Auto dran?'" Ihren Followern gibt Evelyn noch etwas mit auf den Weg: "Wenn ihr mal etwas Komisches beobachtet oder ein komisches Bauchgefühl habt: Ruft einfach die Polizei an und gebt einen Tipp ab!"

Getty Images Evelyn Burdecki, Berlin Fashion Week 2019

Getty Images Evelyn Burdecki, "Let's Dance"-Kandidatin 2019

Getty Images Evelyn Burdecki, 2021

