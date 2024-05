Schlimme Erfahrung: Orlando Bloom bereut Rolle in "Troja"

Orlando Bloom (47) ist bekannt für seine zahlreichen Rollen in anerkannten Filmen – doch eine davon hätte er am liebsten gar nicht gespielt, wie er im Interview gegenüber Variety verrät: "So viele Leute lieben den Film 'Troja', aber für mich war die Rolle Paris einfach schlimm. Darf ich all diese Dinge sagen? Ich wollte diese Rolle nicht spielen." 2004 kam der Abenteuerfilm in die Kinos – weltweit über 46 Millionen Euro hat der Film gemeinsam mit Brad Pitt (60) und Eric Bana (55) damals eingespielt. Ein voller Erfolg, doch darauf hätte Orlando gerne verzichtet.

Bei einem Spiel im Interview, wo er verschiedene Zitate aus seinen Filmen erraten sollte, wurde seine Abneigung gegen seine Rolle in "Troja" noch einmal deutlich: Er erkannte ein Zitat aus dem Film nicht. "Es war völlig gegen alles, was ich in meinem Wesen fühlte. Wie soll ich diese Rolle spielen?", fragte er sich immer wieder. Er verkörperte Paris, den jüngeren Bruder von Eric Banas' Hektor, dem Befehlshaber der trojanischen Heere. "An einer Stelle hieß es, dass Paris über den Boden kriecht, nachdem er von jemandem verprügelt wurde, und das Bein seines Bruders hält. Ich dachte: Das kann ich nicht machen", erzählt der Herr der Ringe-Schauspieler, der bei dem Dreh an seine Grenzen kam.

Der Ehemann von Katy Perry (39) stellt sich gerne extremen Herausforderungen, auch außerhalb der Schauspielerei: In seiner neuen Serie "Orlando Bloom: To The Edge" probiert er drei Extremsportarten aus und begibt sich dabei in Lebensgefahr. Schon in jungen Jahren hat ihn diese Gefahr gereizt, doch es ging nicht immer gut aus: Mit 19 hatte er sich bei einem Sturz aus dem Fenster den Rücken gebrochen, offenbarte Orlando auf Instagram.

Getty Images Orlando Bloom, Brad Pitt und Eric Bana bei der "Troy"-Premiere 2004

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom bei der L.A.-Premiere von "Carnival Row" im August 2019

