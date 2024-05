Khloé Kardashians Fans glauben an drittes Baby mit Tristan

Khloé Kardashian (39) landet mit ihrem nicht allzu einfachen Liebesleben häufig in den Schlagzeilen. Auf dem Reddit-Profil der Show Keeping Up With The Kardashians fand nun eine Abstimmung zu Khloés erneutem Kinderwunsch und der Frage nach dem potenziellen Vater statt. Mehr als 400 Fans nahmen an der Umfrage teil und thematisierten vor allem, ob das Model ein drittes Kind mit Ex Tristan Thompson (33) bekommen würde – oder alternativ mit jemand anderem. Mehr als ein Drittel der Teilnehmer sind überzeugt: Die beiden werden ein drittes Baby zusammen bekommen. Nur circa 15 Prozent können sich dieses Szenario überhaupt nicht vorstellen. "Ein Teil von mir wäre nicht überrascht, wenn sie es tun würde – vorausgesetzt, sie hat mehrere Embryonen eingefroren", äußerte sich ein Reddit-User zu den Vermutungen. "Baby Nummer drei wird bereits ausgebrütet", hieß es an einer anderen Stelle.

Die Reality-TV-Bekanntheit ist zusammen mit Ex Tristan bereits zweifache Mutter von Tochter True (6) und Sohn Tatum (1). Kürzlich behauptete ein Insider gegenüber The Sun, dass die 39-Jährige tatsächlich für ein drittes Kind eine Leihmutterschaft mit dem kanadischen Basketballspieler in Betracht ziehen soll. Falls sie sich dazu entschließen sollten, verläuft die Leihmutterschaft hoffentlich etwas gelassener – Khloé war besorgt, dass ihr Sohn möglicherweise nicht von ihr und dem NBA-Spieler ist. "Mein Sohn sieht genauso aus wie mein Bruder. Ich habe Tristan drei DNA-Tests für Tatum machen lassen. Er war so beleidigt", zitiert Mirror. Ihre Bedenken waren jedoch unbegründet.

Das einstige Paar hat sich nach einer jahrelangen On-off-Beziehung und vielen Schwierigkeiten bereits im Jahr 2021 endgültig getrennt. Tristan hatte Khloé schon in ihrer Schwangerschaft mit der Erstgeborenen True mit mindestens drei anderen Frauen betrogen und in den Jahren darauf folgten noch mehrere Fehltritte. Als wäre das nicht schlimm genug, zeugte der 33-Jährige während der Beziehung mit dem The Kardashians-Star ein Kind mit seiner Affäre Maralee Nichols. Nachdem der Sportler auch bei der zweiten Schwangerschaft – bei der Sohn Tatum per Leihmutter ausgetragen wurde – nicht treu bleiben konnte, zog die Unternehmerin letztendlich die Reißleine und trennte sich noch vor der Geburt.

Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021

