Zeitreise? Dylan Sprouse und Barbara in Mode der Renaissance

Was stylishe Couple-Outfits angeht, machen Barbara Palvin (30) und Dylan Sprouse (31) so schnell niemandem etwas vor. Regelmäßig sind der "Hotel Zack & Cody"-Schauspieler und das Model in perfekt aufeinander abgestimmten Looks zu sehen. So zeigte sich das Traumpaar vor Kurzem in Begleitung von Freunden auf dem Renaissance Pleasure Faire – einem nachgestellten Markt der 1580er-Jahre – in ganz besonderen Kostümen. Unter ihrem Instagram-Post, in dem sie Eindrücke des Events zeigte, scherzte Barbara: "Habe einen hübschen Ritter auf dem Renaissance-Jahrmarkt gefunden!"

Die 30-Jährige sah in ihrem lindgrünen und weißen Ensemble – ganz im Stil vergangener Zeiten – aus wie eine klassische Prinzessin. Sie trug einen auffälligen Kopfschmuck, unter dem ihr die dunkelbraunen Haare in Locken über die freien Schultern fielen. Ihr Ehemann sah in einer chromfarbenen Rüstung, die mit einem schwarzen Outfit kombiniert wurde, wie ein verwegener Held aus. Passend zum Motto trug der 31-Jährige ein rot-schwarz gemustertes Schild, während seine schulterlangen blonden Locken lässig zum Seitenscheitel gestylt waren. Auf weiteren Fotos sind Dylan und Barbara mit ihren Freunden zu sehen, wie sie an den zahlreichen Festivitäten teilnahmen: So machte der Zwillingsbruder von Cole Sprouse (31) seinem Kostüm alle Ehre und stellte seine Fähigkeiten beim Speerwerfen unter Beweis.

Die Liebesgeschichte der beiden begann, als sie sich im Jahr 2017 auf einer Party kennenlernten. "Sie folgte mir auf Instagram, also bin ich in ihre DMs geslidet", plauderte Dylan vor fünf Jahren im Interview mit dem W Magazine aus. "Ich sagte: 'Hey, ich weiß nicht, ob du noch lange in New York bist, aber wir sollten uns treffen, wenn du willst. Hier ist meine Nummer.' Sie hat mir sechs Monate lang keine Nachricht geschickt", fuhr der Schauspieler fort. Nachdem sich Barbara dann doch bei dem einstigen Kinderstar gemeldet hatte, standen die beiden für etwa drei Monate in Kontakt. Für das erste Date flog der Victoria's Secret-Engel dann zu ihrem Verehrer nach China, der wegen Dreharbeiten dort war. Das Paar gab schließlich im Juni 2023 die Verlobung bekannt und heiratete im darauffolgenden Monat in Ungarn, dem Heimatland der Braut. Vielleicht gibt es ja auch bald Neuigkeiten zur Familienplanung – Bruder Cole würde sich jedenfalls darüber freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / dylansprouse Dylan Sprouse auf dem Renaissance Pleasure Faire 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / realbarbarapalvin Barbara Palvin und Dylan Sprouse bei der Renaissance Pleasure Faire

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Dylan und Barbaras Auftritt beim Renaissance Pleasure Faire? Großartig, die beiden sehen einfach fantastisch aus. Na ja, die Outfits sind so gar nicht mein Stil. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de