J.Lo allein unterwegs: Gibt es eine Krise mit Ben Affleck?

Eigentlich sind Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) ein echtes Traumpaar – doch jetzt gibt es Anzeichen, dass es zwischen der Sängerin und dem Schauspieler kriselt. Aktuell ist J.Lo allein in Los Angeles unterwegs. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie gut gelaunt vor einem Tanzstudio. Bei ihr ist lediglich ihre Crew. Von Ben fehlt jedoch jede Spur. Das letzte Mal, dass die beiden zusammen gesehen wurden, liegt mittlerweile sieben Wochen zurück. Zu dem Zeitpunkt war das einst unzertrennliche Ehepaar zum Mittagessen in New York City unterwegs.

Untermauert werden die Krisengerüchte durch einen Insider, der sich vergangenen Mittwoch gegenüber InTouch äußerte. "Es steht bereits an der Wand – es ist vorbei. Sie steuern auf eine Scheidung zu – und ausnahmsweise ist Ben nicht Schuld daran", meinte die Quelle. Der Hollywoodstar soll bereits aus der gemeinsamen Villa ausgezogen sein. Ein anderer Insider will auch wissen, wo das Problem in der Beziehung mit Jennifer liegt. "Jennifer will ständig von ihm bestätigt bekommen, dass sie geliebt und verehrt wird", so diese Quelle zu OK!. Ben sei "abweisend und launisch". Was an den Spekulationen dran ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht klar.

Jennifer und Ben hatten bereits in den frühen 2000ern einen ersten Versuch gewagt. Doch über eine Verlobung war es damals nicht hinausgegangen. Derweil heiratete Ben seine Schauspielkollegin Jennifer Garner (52) und bekam mit ihr drei Kinder. Jennifer bekam zusammen mit dem Sänger Marc Anthony (55) Zwillinge. Doch auch diese Beziehungen sollten nicht halten. 2021 waren beide wieder Single – und feierten ein Jahr später eine romantische und luxuriöse Hochzeit.

X17 / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck, Februar 2023

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

