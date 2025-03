Neue süße Fotos zu Prinz Julians Geburtstag veröffentlicht

Prinzessin Sofia von Schweden (40) und Prinz Carl Philip (45) haben am Geburtstag ihres jüngsten Sohnes tief in das royale Familienalbum gegriffen. Zu Prinz Julians viertem Geburtstag teilten die stolzen Eltern zwei bisher unveröffentlichte Fotos des kleinen Royals auf Instagram. Dabei erstrahlt der jüngste Spross der Familie in einem hellblauen Outfit, bestehend aus Weste und Hemd, und bezaubert die Royal-Fans mit einem schelmischen Lächeln und seinem fröhlichen Blick. "Heute feiern wir unseren überschwänglichen Julian, der 4 Jahre alt wird", heißt es liebevoll in der Bildunterschrift.

Die neuen Porträts des kleinen Prinzen sorgten für Begeisterung bei den Anhängern des schwedischen Königshauses. In den Kommentaren fiel dabei vor allem eine Aussage immer wieder auf: Julian (4) wird eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zu seinem Großvater, König Carl Gustaf (78), nachgesagt. "Aber wie er seinem Großvater ähnelt!", meinte beispielsweise ein Nutzer unter dem Instagram-Beitrag. Andere betonten hingegen seine ansteckende Fröhlichkeit und den besonderen Charme, der ihn bereits zu einem Favoriten unter den jüngeren Royals gemacht habe. "Julian wird oft als ein fröhlicher und lebhafter kleiner Kerl beschrieben", verriet ein weiterer User.

Prinz Julian ist der jüngste Sohn von Sofia und Carl Philip. Er wurde am 26. März 2021 in Danderyd geboren und wenig später in der königlichen Kapelle auf Schloss Drottningholm getauft. Nach ihm begrüßte das royale Ehepaar noch einen weiteren Nachwuchs – Tochter Ines erblickte im Februar dieses Jahres das Licht der Welt. Die Familie zeichnet sich durch ihre enge Verbindung aus und lässt die Öffentlichkeit regelmäßig an besonderen Meilensteinen teilhaben.

Prinz Julian im März 2025

Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian mit Prinzessin Ines, Februar 2025

