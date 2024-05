Hat Antonia Interesse an anderem "Make Love, Fake Love"-Boy?

Wird sich da doch noch etwas entwickeln? Bei Make Love, Fake Love wählte Antonia Hemmer (24) im Finale Xander Stephinger, doch aus den beiden wurde nichts. Ein Fan will jetzt von der einstigen Bauer sucht Frau-Kandidatin wissen, ob sie sich auch mit einem anderen Mann aus der Show etwas vorstellen könnte. Antonia könne verstehen, dass diese Frage kommt, da sie in letzter Zeit öfter mit den Kandidaten Nico oder Marcel Zeit verbracht hat. Dennoch stellt sie klar, dass sie sich derzeit nichts mit ihnen vorstellen kann: "Tatsächlich würde ich eher sagen nein."

Antonia betont aber, dass sie sich freundschaftlich weiterhin gut mit allen versteht. "Ich mag alle und habe alle unglaublich in mein Herz geschlossen, egal ob Nico, Marcel oder die anderen Jungs. Aber ich glaube, wenn es in der Show nicht sein sollte, dann sollte es jetzt auch nicht sein und deswegen würde ich eher nein sagen", erklärt die Ex von Patrick Romer (28) im Netz.

Nach dem Finale von "Make Love, Fake Love" versuchten Antonia und Xander noch ein paar Wochen, sich weiter kennenzulernen. Sie merkten aber schnell, dass es doch nicht passt. Antonia gilt derzeit weiterhin als Single. Der Tattoo-Liebhaber hingegen ging danach zurück zu seiner Ex Lisa Postel, aber auch das ging wieder in die Brüche.

RTL "Make Love, Fake Love"-Nico und Antonia Hemmer genießen Zeit zu Zweit

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

