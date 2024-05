Rührende Worte: Brooklyn Beckham trauert um Schwiegeroma

Brooklyn Beckham (25) trauert um die verstorbene Großmutter seiner Ehefrau Nicola Peltz (29). Vor wenigen Tagen starb Bunny, die im Familienkreis liebevoll Naunnie genannt wurde. Auf Instagram teilt Brooklyn nun Bilder und emotionale Worte zum Abschied: "Naunnie, danke, dass du da warst. Du warst der süßeste und glücklichste Mensch aller Zeiten und hast mich gelehrt, in allem Freude zu finden." Brooklyn dankt ihr außerdem dafür, dass sie "immer alle zum Lächeln gebracht hat" und sagt, sie habe das Leben der Menschen "unendlich viel besser" gemacht.

Unter einer Reihe von gemeinsamen Schnappschüssen verspricht Brooklyn zudem, dass er sich immer um Nicola und ihre Familie zu kümmern wird. "Ich bin so glücklich, dass ich die Ehre hatte, in den letzten vier Jahren dein Enkel zu sein", schwärmt er. Auf den Fotos sieht man, wie Brooklyn seine Schwiegeroma in den Arm nimmt oder ihr liebevoll etwas vorliest. Auch Nicola postete rührende Worte auf Social Media: "Du hast unsere Familie zusammengehalten und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir alle ohne dich verloren sind. Bitte sende mir ein Zeichen, dass du mir nahe bist. Und ja, ich liebe dich mehr."

Seit vier Jahren sind Brooklyn und die Milliardärstochter ein Paar. Familiennachwuchs ist aktuell bei ihnen ein Thema – er schrieb ihr zum Hochzeitstag eine Liebeserklärung. "Du wirst eines Tages die beste Mama sein", schwärmte Brooklyn in seinem Liebesbrief und fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, Kinder mit dir zu haben, Babygirl." In den vergangenen Jahren äußerte er diesen Wunsch bereits häufiger.

Getty Images Brooklyn Beckham, 2024

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Mai 2023

