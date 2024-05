Kilos purzeln nicht: Ina Aogo hat sich Abnehmspritze besorgt

Ina Aogo (35) möchte sich endlich wieder in ihrem Körper wohlfühlen. Die Ehefrau des ehemaligen deutschen Fußballnationalspielers Dennis Aogo ist nicht ganz zufrieden mit ihrer Figur. Deshalb will sie nun zu einem Hilfsmittel greifen. In ihrer Instagram-Story verrät die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin: "Ich habe mir heute diese Abnehmspritze besorgt. [...] Ja Leute, ich habe Probleme abzunehmen." Sie wolle nicht viel Gewicht verlieren, sondern nur in etwa vier bis fünf Kilo, die sie einfach nicht runterbekomme, seit sie im vergangenen Jahr die Antibabypille genommen habe.

Ina betont, dass sie regelmäßig Sport treibe und ihre Ernährung komplett umgestellt habe – alles ohne Erfolg: "Es hat sich nichts verändert, nicht mal ein bisschen." Sie vermutet, dass das bei ihr an den Hormonen liegen könnte und ihr ganzer Stoffwechsel eingeschlafen sei. Die Abnehmspritze soll das Ganze positiv beeinflussen, sei ihr gesagt worden. "Ich will das eigentlich nur für eine kurze Zeit nehmen – vier, fünf Wochen oder so. Ich möchte ja nicht zu dünn werden. Ich weiß auch nicht, ob es anschlägt", erklärt sie. An ihrem Wohnort Dubai sei das Präparat rezeptfrei erhältlich. Die Kosten belaufen sich auf etwa 400 Euro.

Die 35-Jährige hat sich dazu entschieden, ihr Vorhaben öffentlich zu machen, da sie ehrlich zu ihren Followern sein wollte. Die Resonanz ist offenbar gut. "Ich dachte, ich kriege hier einen Shitstorm und das komplette Gegenteil passiert. Das habe ich nicht kommen sehen", staunt Ina kurze Zeit später. Viele Fans seien sehr interessiert, andere bewundern sie dafür, dass sie so transparent mit dem Thema umgeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaaogo Ina und ihr Mann Dennis Aogo vor ihrem neuen Haus

Anzeige Anzeige

Instagram / inaaogo Ina Aogo, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Inas Vorhaben? Ich finde das gut, wenn sie sich dadurch besser fühlt. Na ja, ich stehe dem Ganzen ziemlich kritisch gegenüber. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de