Hat sich Xander bei "Make Love, Fake Love" in Toni verliebt?

War alles nur gespielt? Xander bandelte bei Make Love, Fake Love mit Antonia Hemmer (24) an. Die Influencerin kürte ihn sogar zu ihrem Sieger – obwohl er ihr kurz zuvor gebeichtet hatte, dass er vergeben ist. Doch wie stand es während der Sendung um seine Gefühle? Beim großen Wiedersehen auf RTL+ verrät er nun, dass er sich tatsächlich in Antonia verliebt hatte. Seine Ex, Lisa, grätscht ein und plaudert aus, dass er ihr etwas ganz anderes erzählt hatte: "Zu mir hast du gesagt, du hast dich nie verliebt." Doch Xander fährt fort: "Man baut etwas miteinander auf. Wir haben die meiste Zeit miteinander verbracht."

Xander und Antonia hatten sich nach der Sendung weiter kennengelernt und zusammen Urlaub gemacht. Nach knapp drei oder vier Wochen zog die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin jedoch den Schlussstrich, weil sich von ihrer Seite aus nicht mehr entwickelt hatte. Sie betont, dass Xander ihr während dieser Zeit auch selbst gesagt hat, dass er sich in sie verliebt hatte. "Sie hat mit mir da drin etwas gemacht, bei dem ich vorher nicht dachte, dass es möglich ist", erklärt der Barkeeper.

Nach der Abfuhr versuchte es Xander wieder bei seiner Ex. Die Kosmetikerin berichtet: "Wir haben uns dann getroffen zum Aussprechen, wir haben uns da zum ersten Mal nach zwei Monaten wiedergesehen. [...] Wir haben dann gesagt, wir wollen es noch mal versuchen." Das Ganze ging allerdings nach hinten los. Es war einfach zu viel vorgefallen.

Promiflash Antonia Hemmer und Xander, "Make Love, Fake Love"-Stars

RTL / privat "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Freundin Lisa

