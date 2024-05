Kevin Costner genießt Filmfest in Cannes gemeinsam mit Kids

Kevin Costner (69) hat mal eben den roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes für einen glamourösen Familienausflug genutzt! Am vergangenen Sonntag besuchte der Filmstar die Premiere seines neuen Streifens "Horizon: An American Saga" – mit dabei: fünf seiner insgesamt sieben Kinder. Der "Yellowstone"-Darsteller und seine Söhne Cayden und Hayes entschieden sich für den klassischen Look in einem schwarzen Smoking mit Hemd und Fliege. Seine Töchter Annie, Grace Avery und Lily kleideten sich in verschiedenen Kleidern mit schimmernden Details.

Für Sohnemann Hayes war es nicht das erste Mal mit Papa auf dem diesjährigen Filmfestival an der französischen Riviera. Für einen offiziellen Fototermin auf dem Red Carpet kleideten sich beide Herren in weißen Anzügen. Der 15-Jährige trug sein Jackett ganz lässig offen, während sich sein Vater hingegen für den adretten Look mit zugeknöpftem Oberteil entschied – dazu kombinierte er eine coole schwarze Sonnenbrille.

Kevin ist Familienvater von insgesamt sieben Kindern. Mit seiner ersten Ehefrau Cindy Silva, mit der der Schauspieler insgesamt 16 Jahre verheiratet war, hat er drei gemeinsame Kinder. Aus einer Affäre mit der ehemaligen Schauspielerin Bridget Rooney geht Sohn Liam Costner hervor. Drei weitere Sprösslinge bekam der 69-Jährige mit seiner zweiten Ehegattin Christine Baumgartner (50). Kevin und die Modedesignerin sind mittlerweile nach fast zwei Jahrzehnten Ehe geschieden.

Getty Images Kevin Costner und sein Sohn Hayes bei dem Filmfestival in Cannes

Getty Images Kevin Costner mit Christine Baumgartner bei den Oscars 2022

