Bella Hadid genießt im knappen Bikini Sonnenbad in Cannes

Bella Hadid (27) genießt ihre freie Zeit in vollen Zügen. Das Model verbrachte mit ein paar Freunden einen Nachmittag im berühmten Hotel du Cap-Eden-Roc in Cannes. Das Hotel verfügt über einen direkten Zugang zum Mittelmeer – was sich Bella zu nutzen machte. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, sprang die US-Amerikanerin immer wieder strahlend ins kühle Nass. Anschließend legte sie sich zum Bräunen in die Sonne. Dabei stellte sie in einem blauen knappen Bikini ihren schlanken Körper zur Schau. Mit einer Videokamera hielt Bella den sichtlich erholsamen Tag fest.

Aktuell gönnt sich Bella eine Auszeit vom Modelbusiness. "Nach zehn Jahren als Model habe ich gemerkt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas stecke, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt", erklärte sie in einem Interview mit Allure ehrlich. Seit ihrem Rückzug fühle sich die Laufstegschönheit wohler in ihrer Haut. "Wenn mich jetzt jemand auf Fotos sieht und sagt, ich sehe glücklich aus, dann bin ich es wirklich. Ich fühle mich besser, meine schlechten Tage waren früher meine guten Tage", gab Bella zu.

Auch Bellas neue Beziehung scheint ihr sehr gutzutun. Seit dem vergangenen Jahr ist die Unternehmerin mit dem Pferdetrainer Adan Banuelos zusammen. Zwischen den beiden scheint es schon ziemlich ernst zu werden: Wie diverse Medien berichteten, kaufte sich Bella bereits ein Haus in Texas, das in unmittelbarer Nähe von der Ranch ihres Partners stehen soll.

Getty Images Bella Hadid, Model

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, März 2024

