"Make Love, Fake Love" bekommt noch eine dritte Staffel!

Das Finale von Make Love, Fake Love liegt gerade erst eine Woche zurück, aber Fans der Realityshow haben Grund zur Freude: Das war nicht die letzte Staffel! Wie der Sender RTL+ auf Instagram verkündet, soll es noch eine weitere Season geben. "Gute Neuigkeiten: 'Make Love, Fake Love' geht weiter – wir freuen uns auf eine dritte Staffel!", lautet die Bildunterschrift des Posts. Man kann sich schon jetzt bewerben – als Single oder auch als Pärchen.

In den ersten beiden Staffeln suchten Frauen nach der großen Liebe: Yeliz Koc (30) und Antonia Hemmer (24). In der Kommentarspalte des Posts wird aber deutlich: Die Zuschauer wünschen sich für die kommende Staffel mal einen Mann als Hauptakteur! "Bitte mal einen Mann als Hauptperson und Frauen, die faken oder eben nicht", kommentiert etwa ein User. Auch Patrick Fabian (36) steuert bei: "Jetzt mit einem Mann als Hauptcast?", fragt der Influencer mit einem Zwinkersmiley.

Die diesjährige Staffel von "Make Love, Fake Love" hatte es in sich: Antonia entschied sich im Finale für Xander, obwohl sie wusste, dass dieser vergeben war. Ein Paar wurden sie aber nicht. In der ersten Staffel der Kuppelshow verliebte sich Yeliz in den Finalisten Jannik Kontalis. Die beiden gingen danach einige Monate zusammen durchs Leben, doch nach einer On-off-Beziehung zogen sie endgültig den Schlussstrich.

Anzeige Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Janin Ullmann und Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch einen Mann für die dritte Staffel wünschen? Ja, das stelle ich mir spannend vor! Nee, ich finde eine Frau besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de