Wegen Food-Baby-Bild: Sarah Engels kassiert heftige Kritik!

Sarah Engels' (31) Food-Baby-Aktion ist ordentlich nach hinten losgegangen. Eigentlich wollte die DSDS-Bekanntheit nur auf ein sensibles Thema aufmerksam machen, katapultierte sich dann aber selbst ins Abseits. In den vergangenen Tagen machte auf Social Media das Gerücht die Runde, die Sängerin könnte eventuell schwanger sein. Kurzerhand teilte sie ein Foto ihres gewölbten Bauches und wollte die Vermutung damit dementieren – vergeblich. Die Wölbung sei nur ein "Food Baby", schrieb sie dazu. Für dieses Bild kassierte die 31-Jährige nun aber einige böse Kommentare. "Deine Aktion mit dem Schwangerschaftspost: Gehts nur noch um Aufmerksamkeit? Jämmerlich", macht ein Follower seiner Wut unter einem Instagram-Beitrag Luft. "Ich hoffe doch, sie macht damit nicht nur einen Scherz. So ein Scherz ist nicht nur am 1. April unpassend", schießt ein anderer.

Mit dieser Aktion wollte Sarah lediglich darauf aufmerksam machen, dass Fragen wie "Bist du schwanger?" oder "In welchem Monat bist du schon?" sehr verletzend sein können und davon abgesehen werden sollte. "Man weiß ja nie, was vielleicht dahintersteckt, ob sie vielleicht gerne schwanger werden möchte und enttäuscht darüber ist, es nicht zu sein, oder einfach ein paar Kilo zugenommen hat", erklärte sie auf der Social-Media-Plattform. Der Food-Baby-Post scheint den Followern allerdings weiterhin ein Dorn im Auge zu sein, denn auch unter ihrem neuesten Beitrag hagelt es für die zweifache Mama ordentlich Kritik.

Sarah teilt vor wenigen Stunden ein Video auf Social Media, auf dem zu sehen ist, wie sie aus einem Flugzeug in den Abgrund springt! Den Fallschirmsprung nehmen einige Fans erneut zum Anlass, um auf der Frau von Julian Engels (31) herumzuhacken. "Unverantwortlich als Mutter", schreibt ein Nutzer. "Total daneben als Mutter", tippt ein weiterer in die Kommentarspalte. Einige ihrer Follower verteidigen Sarah aber auch. "Ich kenne hundert andere Mütter, die das machen. Dann darf auch keine Mutter mehr Rad fahren – könnten ja gegen einen Baum fahren", erklärt einer die Situation und nimmt sie in Schutz.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem "Food Baby"

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihren beiden Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Sarahs Statement zu den Gerüchten? Ich finde, sie hat total richtig reagiert. Die Fragen rund um eine mögliche Schwangerschaft müssen aufhören. Total daneben. Sie hat das Ziel komplett verfehlt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de