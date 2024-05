"Meine letzte Saison": Toni Kroos beendet Fußballkarriere!

Traurige Nachrichten für alle Fußball-Fans! Erst im Dezember vergangenen Jahres hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann angedeutet, Toni Kroos (34) zurück in die deutsche Nationalmannschaft zu holen. Vor drei Monaten dann die erfreuliche Nachricht: Der Profikicker kehrt tatsächlich für sein Heimatland zurück aufs Spielfeld! Doch seine Rückkehr wird nur von kurzer Dauer sein. In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" gibt Toni nun sein plötzliches Karriere-Aus bekannt. "Ich habe sehr, sehr lang darüber nachgedacht und in den letzten Tagen zu einer Überzeugung gekommen, und die lautet, dass diese Saison, diese wunderbare Saison, die zehnte mit Real auch gleichzeitig meine letzte Saison mit Real ist. Und wer eins plus eins zusammenzählen kann, der weiß, dass meine letzte Saison auch gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss mit Real, Schluss mit Fußball", so der Kicker. Der Nationalelf-Spieler wird dem Fußball nach der Fußball-EM den Rücken zukehren.

Auf Instagram widmet der Profispieler seinem Verein Real Madrid rührende Worte: "Ich werde diese unverschämt erfolgreiche Zeit nie vergessen! Ich möchte mich besonders bei allen bedanken, die mich mit offenem Herzen aufgenommen und mir vertraut haben." Diese Entscheidung bedeute gleichzeitig, dass seine Karriere als aktiver Fußballer im Sommer ein Ende finden werde, erklärt der 34-Jährige weiter.

Toni verfolgte während seiner Fußballkarriere neben siegreichen Spielen vor allem ein Ziel: seine Karriere auf dem Höhepunkt seines Leistungsniveaus zu beenden. "Ich bin glücklich und stolz, dass ich den richtigen Zeitpunkt für meine Entscheidung gefunden habe und sie selbst treffen konnte", schreibt er weiter unter seinem Beitrag. Für den Profikicker bringt diese wichtige Entscheidung noch einen weiteren großen Vorteil: mehr Zeit für seine Familie! 2015 heiratete der 34-Jährige seine langjährige Freundin Jessica, mit der er drei gemeinsame Kinder hat.

Getty Images Toni Kroos als Champions-League-Sieger 2016

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit seiner Familie im Phantasialand

