J.Lo-Ehe ein Fehler? Ben Affleck ist "zur Vernunft gekommen"

In den vergangenen Wochen wurde vermehrt behauptet, dass Jennifer Lopez (54) und ihr Mann Ben Affleck (51) in einer Ehekrise stecken: Immer wieder wurde der Schauspieler ohne seinen Ehering gesehen, auch aus dem gemeinsamen Haus soll er bereits ausgezogen sein. Laut einem Insider sei Ben jetzt "zur Vernunft gekommen": Er soll die Ehe mit der Sängerin bereuen! Wie die Quelle außerdem im Interview mit Page Six betont, soll der "Gone Girl"-Darsteller blind vor Liebe gewesen sein, doch nun "weiß" er, dass er sich scheiden lassen muss.

"Wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich wegen vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit scheiden zu lassen, würde er das tun", betont der Informant zudem im Gespräch mit dem Medium. Für den 51-Jährigen scheint die Scheidung die einzige Lösung zu sein, wie der Insider ergänzt: "Er hat das Gefühl, dass die vergangenen zwei Jahre nur ein Fiebertraum waren, und er ist jetzt zur Vernunft gekommen und versteht, dass es einfach keinen Weg gibt, dass das funktioniert."

J.Lo und Ben waren vor 20 Jahren schon einmal ein Paar gewesen. Sogar eine Hochzeit hatten die beiden Turteltauben damals geplant, diese wurde jedoch kurzerhand abgesagt. Beim zweiten Anlauf schien zunächst alles perfekt: Gleich zweimal wagten die Sängerin und der Filmstar den Gang vor den Traualtar. Seit einigen Wochen häufen sich jedoch die Vermutungen, dass J.Lo und Bens Ehe kurz vor dem Aus steht. Der Grund für die Spannungen sollen Vertrauensprobleme der "Jenny From The Block"-Interpretin sein. "Sie werden nie aufhören, sich zu lieben, aber sie kann ihn nicht kontrollieren, und er kann sie nicht ändern. Es gibt keine Möglichkeit, dass es hätte halten können", erklärte eine weitere Quelle bereits gegenüber In Touch.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Eheleute

