Sechs Monate: Halle Bailey zeigt stolz ihren After-Baby-Body

Halle Bailey (24) ist vor rund sechs Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schwangerschaft hielt die Schauspielerin zunächst geheim. Im Januar meldete sie sich dann jedoch mit einem Posting bei ihren Fans in den sozialen Medien zurück, in dem sie die Geburt ihres Sohnes Halo verkündete. An das Muttersein hat sich die "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin nach einigen Startschwierigkeiten mittlerweile gut angepasst. Und auch mit ihrem Körper ist sie wohl mehr als zufrieden – nun teilt Halle auf Instagram einen Schnappschuss von ihrem durchtrainierten After-Baby-Body. Nur mit Sport-BH und Jogginghose bekleidet, macht sie ein Selfie und begutachtet zufrieden ihre Bauchmuskeln.

Die Zeit unmittelbar nach der Geburt war für sie nicht leicht: Der "Grown-ish"-Star hatte mit Wochenbettdepressionen zu kämpfen. Auch ihr Bezug zu ihrem eigenen Körper änderte sich in dieser Zeit drastisch. "Ich fühle mich wie ein völlig anderer Mensch. Wenn ich in den Spiegel schaue, habe ich das Gefühl, in einem völlig neuen Körper zu stecken. Als wüsste ich nicht, wer ich bin", berichtete sie im Frühjahr auf Snapchat. Diese Phase scheint Halle nun überwunden zu haben.

Passend zum Muttertag teilte die Musikerin kürzlich auf Instagram ein besonders intimes Video. Zu sehen waren Einblicke in die Geburt des kleinen Halo, unter anderem Schnappschüsse und Clips kurz vor und nach der Geburt im Krankenhaus. "Mein erster Muttertag. Die größte Liebe, die ich je gekannt habe", kommentierte sie das emotionale Reel. Ihr Partner, der Rapper DDG (26), fand ebenfalls liebe Worte: "Die beste Mutter aller Zeiten."

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn Halo im Krankenhausbett

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Halle ihren Körper nun so offen im Netz präsentiert? Toll, sie kann stolz auf sich sein! Mir wäre das zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de