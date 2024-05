Süßer Gast: Demi Moore nimmt ihren Hund mit zu Cannes-Event!

Demi Moore (61) hatte beim Filmfestival in Cannes einen ganz besonders süßen Begleiter mit dabei. Die Schauspielerin war am Montag bei einem Event im Rahmen ihres neuen Films "The Substance" zu Gast. Den Fotografen stellte sie sich aber nicht allein, sondern gemeinsam mit ihrem Chihuahua Pilaf. Demi nahm den Vierbeiner immer wieder auf den Arm, streichelte ihn und hielt ihn nahe an ihr Gesicht. Sie selbst trug ein langes weißes Kleid mit schwarzen Punkten, zu dem sie eine große Sonnenbrille sowie schwarz-weiße Pumps kombinierte.

Vor gut zwei Jahren tauchte Pilaf zum ersten Mal auf Demis Instagram-Account auf. Vor drei Monaten brachte sie die Hunde-Lady sogar mit zur "The Late Show with Stephen Colbert" auf die Bühne. Die dreifache Mutter verriet: "Pilaf, die kleine Maus, ist ein Star. Sie wiegt anderthalb Pfund. Das ist meine winzige Begleiterin. Sie ist ein Schatz, sie ist wie mein kleines zusätzliches Herz." Ihrer Meinung nach habe der knapp 0,68 Kilo leichte Chihuahua zudem die perfekten Proportionen.

Demi hatte in der Vergangenheit bereits mehrere Hunde, bei denen es sich meist um die gleiche Rasse handelte. 2012 waren bei ihr zum Beispiel gleich drei Chihuahua-Welpen eingezogen, die auch ihren Kindern total den Kopf verdreht haben. Ihre Tochter Rumer Willis (35) hatte damals ein Foto der drei Fellnasen auf X geteilt und sich total darauf gefreut: "Ich fahre nach Hause, um meine drei kleinen Babys zu sehen."

Getty Images Demi Moore, Schauspielerin

Getty Images Demi Moore und ihr Chihuahua im Mai 2024 in Cannes

