Profi-Challenge bei "Let's Dance": Wer sind die Tanzpaare?

In dieser Woche steht bereits das große Finale der diesjährigen Let's Dance-Staffel an. Doch nach der finalen Tanzfolge wird es für die Fans der Sendung eine Zugabe geben! Wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Show verkündet wird, stehen nach den Promis nun die Profis im Vordergrund: "Wie auch in den letzten Jahren freuen wir uns nach dem Finale am 31. Mai auf die große Profi-Challenge 2024." Per Losverfahren wurden die Tanzpaare für die Challenge festgelegt: Vadim Garbuzov (37) und Mariia Maksina (26), Mika Tatarkin und Kathrin Menzinger (35), Evgeny Vinokurov (33) und Anastasia Stan, Paul Lorenz (37) und Ekaterina Leonova (37), Andrzej Cibis (36) und Adeline Kastalion, Zsolt Sándor Cseke (36) und Marta Arndt (34), Malika Dzumaev (33) und Fabian Täschner sowie Massimo Sinató (43) und Valentin Lusin (37) werden gemeinsam übers Parkett schwingen.

Auch Alexandru (29) und Patricija Ionel (29) werden mit von der Partie sein. Als einziges Paar wurden die beiden Profis nicht ausgelost. Da die litauische Tänzerin zu dem Zeitpunkt der Show bereits im sechsten Monat schwanger ist, tanzt sie mit ihrem Ehemann Alexandru. Während sich einige der treuen "Let's Dance"-Zuschauer über den gemeinsamen Auftritt des Ehepaares freuen, finden es andere User in der Kommentarspalte unfair, dass die beiden zusammen bei der Challenge antreten. "Wieso tanzen die Ionels immer zusammen?", ärgert sich ein Nutzer unter dem Beitrag und auch ein anderer meint: "Die Ionels finde ich schade, ich mag gerade das zusammen mixen unterschiedlicher Paare, die sonst nicht unbedingt miteinander tanzen."

In diesem Jahr gibt es nicht nur wieder neue Paare, sondern auch eine Neuerung, wie der Sender im Netz verrät: "Neu in diesem Jahr ist, dass die Profis zum ersten Mal drei Tänze zeigen werden." Die Profis haben somit einen zusätzlichen Tanz, bei dem sie ihr geballtes Können beweisen können. Im vergangenen Jahr schnappten sich Malika und Zsolt den Pokal! Was meint ihr, wer wird wohl in die Fußstapfen des Duos treten? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / bellatricija Patricija Belousova mit ihrem Ehemann Alexandru Ionel im Januar 2022

Instagram / zsolt_cseke Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

Welchem Paar rechnet ihr die höchsten Chancen auf den Sieg aus? Vadim Garbuzov und Mariia Maksina. Mika Tatarkin und Kathrin Menzinger. Evgeny Vinokurov und Anastasia Stan. Paul Lorenz und Ekaterina Leonova. Andrzej Cibis und Adeline Kastalion. Zsolt Sándor Cseke und Marta Arndt. Malika Dzumaev und Fabian Täschner. Massimo Sinató und Valentin Lusin. Alexandru Ionel und Patricija Ionel. Ergebnis anzeigen



