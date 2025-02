Yerin Ha bekommt süße Unterstützung von "Bridgerton"-Girls

Yerin Ha (29), die in der vierten Staffel von Bridgerton die Rolle der Sophie Baek übernehmen wird, hat die Unterstützung gelobt, die sie von den bisherigen Stars der Serie, Simone Ashley (29) und Nicola Coughlan (38), erhalten habe. Laut People verriet die aus Südkorea stammende Schauspielerin bei einem Fan-Event in London, wie herzlich sie von den beiden Kolleginnen aufgenommen worden sei. "Sie sind so lieb", schwärmte Yerin und fügte hinzu, dass die erfahrenen Schauspielerinnen ihr jederzeit ihre Hilfe angeboten hätten.

Dennoch betonte Yerin, dass sie ihre Rolle vor allem selbst entdecken und diese Erfahrung ganz für sich machen wolle. Die Zusammenarbeit am Set laufe aber hervorragend, insbesondere mit ihrem Filmpartner Luke Thompson (36), der Benedict Bridgerton spielt. "Wir arbeiten so gut zusammen", schwärmte Yerin gegenüber People. Die Chemie zwischen den beiden sei sowohl auf persönlicher als auch auf professioneller Ebene spürbar, was die Vorbereitung auf emotionale Szenen erheblich erleichtern würde.

Yerin, die als Schauspielerin immer bekannter wird, scheint privat ein echter Familienmensch zu sein. Besonders der Moment, als sie die Zusage für ihre Bridgerton-Rolle mit ihrer Mutter geteilt habe, sei für sie etwas ganz Besonderes. "Es war wirklich wunderschön, diesen Moment mit ihr zu teilen", beschrieb sie in einem Video, das von Shondaland, der Produktionsfirma hinter Bridgerton, veröffentlicht wurde. Mit ihrer authentischen und lebhaften Ausstrahlung hat Yerin nicht nur die Herzen der Bridgerton-Fans im Visier, sondern scheint auch bei ihren Kollegen bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Simone Ashley und Nicola Coughlan

Anzeige Anzeige

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

Anzeige Anzeige