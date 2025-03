Luke Newton deutet ein Happy End bei "Bridgerton" an

Bei den diesjährigen SAG Awards konnte Luke Newton (32), bekannt aus der Hit-Serie Bridgerton, nicht nur mit seinem eleganten Auftritt auf dem roten Teppich überzeugen, sondern hat nun auch spannende Neuigkeiten zur vierten Staffel der Netflix-Serie verraten. Der Schauspieler gab im Gespräch mit E! News aufregende Einblicke in die kommenden Episoden. Besonders Fans des Paars Colin Bridgerton und Penelope Featherington, gespielt von Nicola Coughlan (38), können sich freuen: "Man sieht es nicht oft auf der Leinwand, dass einfach nur zwei Menschen glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben – und das war alles."

Nachdem in der letzten Staffel die Höhen und Tiefen der Beziehung für Aufsehen gesorgt hatten, soll es in Staffel 4 laut Luke einen Blick auf ihr Leben nach dem Happy End geben. Doch natürlich bleibt es nicht nur bei Idylle. Während Colin und Penelope in die nächste Phase ihrer Liebe eintauchen, rückt auch eine neue Liebesgeschichte in den Fokus. Die von Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (36), und Sophie Baek, verkörpert von Yerin Ha (29). "Es ist wirklich interessant", stichelte er über die Dynamik. "Es ist dieses Jahr ganz anders."

Dass es für Luke beruflich gut läuft, beweist auch seine Nominierung für einen SAG Award gemeinsam mit seinen "Bridgerton"-Kollegen. Privat hält sich Luke Newton meist zurück, gewährt jedoch hin und wieder Einblicke in entspannte Momente, zum Beispiel mit seiner Partnerin Jade Davies, auf Social Media. Aus früheren Interviews wissen Fans, dass ihm der Kontakt zur "Bridgerton"-Familie besonders am Herzen liegt. Die Vorfreude auf die vierte Staffel, die voraussichtlich 2026 erscheint, ist bei den Fans bereits riesig!

Netflix Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in "Bridgerton"

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel mit Colin Bridgerton (Luke Newton)

