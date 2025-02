Hannah Dodd und Florence Hunt glänzen bei den BAFTAs 2025

Hannah Dodd (29) und Florence Hunt (18), bekannt aus der Netflix-Serie Bridgerton, haben bei den BAFTAs 2025 in der Royal Festival Hall in London für Aufsehen gesorgt. Hannah, die in der Serie als Francesca Bridgerton zu sehen ist, trug ein glamouröses schwarzes Kleid, das mit einer funkelnden Kettenapplikation Akzente setzte. An ihrer Seite beeindruckte ihre Serienschwester mit einem dramatischen grauen Kleid mit Cut-out-Elementen und fließendem Rock.

Die beiden Schauspielerinnen strahlten um die Wette und setzten mit ihren modernen Red-Carpet-Looks deutliche Kontraste zu ihren historischen "Bridgerton"-Kostümen. Vom Publikum wurden sie begeistert empfangen, ließen keine Gelegenheit aus, für Selfies zu posieren, und genossen sichtlich die besondere Atmosphäre des Abends. Florence und Hannah waren nicht die einzigen Mitglieder des "Bridgerton"-Universums, die an diesem Abend über den roten Teppich schlenderten. So freuten sich Fans der beliebten Drama-Serie unter anderem über Corey Mylchreest, bekannt aus dem Spin-Off "Queen Charlotte: A Bridgerton Story".

Die "Bridgerton"-Stars geben mit ihrem glamourösen Auftritt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die heiß ersehnte vierte Staffel. Der auf den Romanen von Julia Quinn basierende Streaming-Hit entwickelte sich nach seinem Start im Jahr 2020 schnell zur Kultserie. Im Fokus der kommenden Staffel stehen, wie ein Teaser auf dem offiziellen TikTok-Account der Serie verriet, Luke Thompson, Yerin Ha (29) und deren Liebesgeschichte.

Getty Images Corey Mylchreest bei den BAFTA Awards 2025

Getty Images Luke Thompson, Schauspieler

