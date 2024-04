"Bridgerton"-Sex: Nicola Coughlan und Luke zerstörten Möbel

Die Schauspielerin Nicola Coughlan (37) verrät gegenüber Entertainment Weekly, dass es während der Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie Bridgerton so intensiv geworden sei, dass sie und ihr Co-Star Luke Newton Möbelstücke zertrümmert hätten. "Wir haben ein Möbelstück zerbrochen, als wir eine Sexszene drehten. Ich wusste nicht, wie es sein würde, aber es ist ein bisschen wie ein Stunt, bei dem sie sagen: 'Okay, wir machen das, das und das'...", erzählt sie und fügt hinzu: "Aber dann gaben sie uns Mitspracherecht bei der Gestaltung der Szenen und bei dem, was wir tun wollten."

Die 37-Jährige erklärt im Interview mit Entertainment Weekly, dass sie zu Beginn Angst vor den Sexszenen gehabt habe. Sie schwärmt von ihrem Co-Star Luke und äußert, dass die Sexszenen mit ihm letzten Endes "unterhaltsam und ermutigend" gewesen seien. "Ich glaube, wir haben die Keckheit für diese Serie gewonnen! Ich bin so aufgeregt, ich kann es kaum erwarten", betont sie und ergänzt: "Es war eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Luke, der meinen Liebhaber spielt, ist so wunderbar." Durch die Freiheit, sich vollends kreativ entfalten zu können, habe sie sich "super gefühlt". Insgesamt seien die Dreharbeiten "sehr angenehm" gewesen.

Die heiß ersehnte dritte Staffel der Netflix-Serie startet im Mai auf der Streaming-Plattform. Die "Derry Girls"-Darstellerin wird abermals in die Rolle der Penelope Featherington schlüpfen und um das Herz von Colin Bridgerton kämpfen. Nicola hatte bereits in einem früheren Interview mit This Morning angedeutet, dass diese Staffel schlüpfriger werden wird als die vorangegangenen. "Diese Staffel ist wirklich lustig und romantisch, sie haben eine Menge Rom-Com eingebaut. Und es ist keine Serie, die man sich mit der Familie anschaut. Interpretiert das, wie ihr wollt", verriet Nicola.

Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel von Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherin

