Mit 86 Jahren: "Mord ist ihr Hobby"-Star Ron Masak gestorben

Ein weiterer Verlust für Hollywood! Erst vor wenigen Tagen mussten Fans Abschied von der Filmlegende Angela Lansbury (✝96) nehmen. Der Filmstar soll im Kreise ihrer Familie friedlich eingeschlafen sein. Weltberühmt wurde sie vor allem durch die Serie "Mord ist ihr Hobby", in der sie von 1986 bis 1996 die Hauptrolle spielte. Jetzt ist ein weiterer Star aus der Serie verstorben: Darsteller Ron Masak starb im Alter von 86 Jahren.

Rons Enkelin erklärte The Hollywood Reporter, dass er am Donnerstag in einem Krankenhaus verstorben sei. Als Grund nannte sie einen natürlichen Tod. Er soll friedlich eingeschlafen sein, umgeben von seiner Familie. Darunter waren auch seine sechs Kinder und seine Frau Kay Knebes. Der Schauspieler war bis zuletzt in seinem Beruf aktiv und spielte sowohl 2018 als auch 2020 noch kleinere Nebenrollen in Filmen.

Ron (✝86) wurde 1936 in Chicago geboren und war seit den frühen 60er-Jahren als Schauspieler aktiv. So spielte er unter anderem in dem Klassiker "Eisstation Zebra" aus dem Jahr 1967 mit. Außerdem hatte er Auftritte in der Crime-Serie "Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen". In "Mord ist ihr Hobby" stand er Angela als Jessica Fletcher in der Rolle des sympathischen Sheriffs Mort Metzger in fast 40 Folgen zur Seite.

