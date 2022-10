Mit 96 Jahren verstorben: So erfolgreich war Angela Lansbury

Gestern machte eine traurige Nachricht die Runde: Die britische Schauspielerin Angela Lansbury ist verstorben. Die Familie der Oscar-Preisträgerin gab im Rahmen eines emotionalen Statements bekannt, dass die Leinwandheldin am 11. Oktober im Alter von 96 Jahren friedlich in ihrem Haus in Los Angeles eingeschlafen sei. Zeit ihres Lebens konnte Angela zahlreiche große Erfolge als Schauspielerin feiern – Promiflash blickt für euch auf die beachtliche Karriere der Darstellerin zurück...

Angela ergatterte schon im Alter von 17 Jahren ihre erste Rolle in Hollywood: Neben Ingrid Bergman stand sie als Dienstmädchen für "Das Haus der Lady Alquist" vor der Kamera – und wurde dafür direkt für ihren ersten Oscar nominiert. Ihr bekanntestes Projekt war aber wohl die beliebte Krimiserie "Mord ist ihr Hobby": Von 1984 bis 1996 löste sie als Hobby-Ermittlerin Jessica Fletcher zahlreiche Mordfälle. Zudem verlieh sie unter anderem der Disney-Figur Madame Pottine in "Die Schöne und das Biest" ihre Stimme.

Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde Angela im Laufe ihrer langen Karriere mit zahlreichen Preisen geehrt: Unter anderem wurden ihr drei Golden Globes, ein Ehrenoscar für ihr Lebenswerk und sechs Tony Awards verliehen. Zudem wurde sie als Disney-Legende ernannt und 2014 von Queen Elizabeth II. (✝96) als Dame Commander in den britischen Adelsstand erhoben.

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury (†96) im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury (†96) im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de