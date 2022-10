Angela Lansbury in "Knives Out 2" ein letztes Mal zu sehen!

Angela Lansbury (✝96) wird noch ein letztes Mal auf dem Bildschirm zu sehen sein! Vor wenigen Tagen machte die traurige Nachricht die Runde: Der "Mord ist ihr Hobby"-Star ist im stolzen Alter von 96 Jahren verstorben. Neben zahlreichen Fans der Schauspiellegende trauerten auch ihre Kollegen um die Ehrenoscar-Preisträgerin. Doch schon bald bietet sich eine letzte Gelegenheit, sich zu verabschieden: Im Sequel von "Knives Out" wird Angela ein letztes Mal zu sehen sein!

Die Netflix-Produktion "Glass Onion: A Knives Out Mystery" wird ab dem 23. Dezember auf der Streaming-Plattform zu sehen sein. Darin wird neben Daniel Craig (54) und Edward Norton (53) auch Angela Lansbury eine kleine Rolle spielen. Sie wird einen Cameo-Auftritt haben, der an ihre Rolle als Jessica Fletcher in "Mord ist ihr Hobby" angelehnt ist. Somit kann die Kult-Schauspielerin ihre Fans auch nach ihren Tod noch ein letztes Mal mit ihren Schauspielkünsten unterhalten.

Regisseur Rian Johnson (48) zollte der Filmikone bereits Tribut. Via Twitter teilte er einen Clip, in dem Angela das Lied "By The Sea" aus dem Broadway-Musical "Sweeney Todd" singt. Dafür gewann sie 1979 einen Tony-Award als beste Schauspielerin in einem Musical. "Eine absolute Legende", notierte Rian zu dem Beitrag.

Action Press / United Archives GmbH Angela Lansbury, "Mord ist ihr Hobby"-Darstellerin

Getty Images Angela Lansbury (†96) im Januar 2018

Getty Images Angela Lansbury, Tony Award-Preisträgerin

