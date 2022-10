Vor Angela Lansburys (†96) Tod: Das war ihr letzter Auftritt

Angela Lansbury wird in Erinnerung bleiben. Die Schauspielerin erlangte mit ihrer Hauptrolle in der Kultserie "Mord ist ihr Hobby" Bekanntheit – auch in einigen Disney-Filmen wirkte sie mit. Am vergangenen Dienstag gab die Familie der gebürtigen Londonerin bekannt, dass sie im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Angehörige, Freunde und Schauspielkollegen sind in Trauer und gedenken des Kultstars. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Angela bei einer Veranstaltung in L.A. im Jahr 2019.

In Beverly Hills fand im Oktober 2019 die Robert Osborne Celebration für klassische Filme statt. Dort waren einige besondere Gäste eingeladen: Neben Angela kamen auch die Schauspieler Diane Baker, Carole Cook, Eva Marie Saint und Robert J. Wagner. Mit diesen posierte Angela auf dem roten Teppich und gab dabei eine gute Figur ab: Die gebürtige Britin trug ein weißes Hemd mit einem roten Cardigan und eine weite beige Hose. In diesem Outfit lächelte sie freundlich in die Kamera und ließ sich auch zusammen mit ihren Kollegen ablichten.

Angelas Tod versetzte viele Schauspieler in tiefe Trauer. "Es ist selten, dass eine Person mehrere Generationen berührt und ein Werk schafft, das Jahrzehnt für Jahrzehnt bestehen bleibt", schrieb der "Pixel"-Darsteller Josh Gad (41). Auch Eric McCormack (59) und Jesse Tyler Ferguson (46) äußerten ihr Bedauern.

Getty Images Carole Cook, Diane Baker, Robert J. Wagner, Angela Lansbury (†96) und Eva Marie Saint

Getty Images Eva Marie Saint, Angela Lansbury (†96) und Diane Baker

Getty Images Angela Lansbury (†96) im August 2000

