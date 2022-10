Großer Verlust: Diese Stars trauern um Angela Lansbury (†96)

Die Schauspielwelt erlebte einen großen Verlust. Angela Lansbury (96) ermittelte über mehrere Jahre hinweg in der Rolle der Jessica Fletcher in der Serie "Mord ist ihr Hobby" und konnte mit Filmen wie "Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett" sowie "Das Haus der Lady Alquist" das Publikum begeistern. Doch am vergangenen Dienstag gaben nun die Kinder der gebürtigen Londonerin bekannt, dass sie im Alter von 96 Jahren im Schlaf verstorben ist. Nicht nur Freunde und Familie trauern um Angela – auch einige Stars meldeten sich jetzt zu Wort.

Der "Pixels"-Darsteller Josh Gad (41) reagierte auf die traurigen Neuigkeiten via Twitter, indem er ein Foto von sich und Angela teilte. "Es ist selten, dass eine Person mehrere Generationen berühren und ein Werk schaffen kann, das Jahrzehnt für Jahrzehnt bestehen bleibt", schrieb der 41-Jährige zu dem Bild. Auch der "Will and Grace"-Darsteller Eric McCormack (59) postete eine Aufnahme von ihm und Angela, während sie das Theaterstück "The Best Man" aufführten. "Ich bin so privilegiert, dass ich Zeit mit dieser unglaublichen Frau verbringen konnte. Niemand ist wie sie", twitterte der 59-Jährige.

Der Modern Family-Star Jesse Tyler Ferguson (46) widmete der Verstorbenen ebenfalls einige Worte: "Ich werde nie vergessen, dass ich bei einer Premiere neben Angela Lansbury saß […]. Sie war unglaublich liebenswert, und ich bin so froh, dass ich diese kurze Zeit mit ihr hatte." Auch die britische Kultusministerin Michelle Donelan erwies der "Mord ist ihr Hobby"-Darstellerin die letzte Ehre: "Eine Ikone des Theaters, eine Legende der Leinwand und eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit."

Anzeige

Twitter / joshgad Josh Gad und Angela Lansbury (†96)

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury (†96) im März 1973

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury (†96) im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de