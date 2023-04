Sechs Monate nach Tod: Angela Lansburys Haus wird verkauft

Angela Lansburys (✝96) Familie muss einen schwierigen Schritt gehen. In ihrer mehr als 75 Jahre langen Karriere als Schauspielerin hatte die Britin so einige Erfolge verzeichnet. Für ihre erstaunliche Arbeit in der Film- und Theaterbranche hatte sie unter anderem einen Tony-Award und einen Ehrenoscar gewonnen. Im vergangenen Jahr verstarb die Hollywood-Legende im Alter von 96 Jahren. Nun steht Angelas Villa auf dem Immobilienmarkt.

Rund vierzig Jahre lang lebte die "Mord ist ihr Hobby"-Darstellerin zusammen mit ihrem Mann Peter Shaw in einem spanisch-inspiriertem Haus in Los Angeles – jetzt wird es für knapp 4,1 Millionen Euro verkauft. Für Angelas Tochter Deirdre sei es ein harter Schritt, sich von dem Haus zu trennen, nachdem ihre Eltern dort so viele glückliche Jahre verbracht hatten. "Es ist etwas, das wir alle hinter uns lassen müssen. Das hätte meine Mutter so gewollt", erklärt die 69-Jährige gegenüber dem Wall Street Journal.

Erst vor wenigen Monaten war die Filmikone in ihrer allerletzten Rolle über die Bildschirme geflimmert. Neben Daniel Craig (55), Kate Hudson (43) und Madelyn Cline (25) hatte sie in dem Netflix-Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery" mitgespielt. Ihr kurzer Cameo-Auftritt war an ihre Kultserie "Mord ist ihr Hobby" angelehnt.

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury (†96) im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury (†96) im Oktober 2019

Anzeige

Action Press / PictureLux Angela Lansbury, Golden-Globe-Gewinnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de