Harte Zeit: Angela Lansburys (†96) Kids waren drogenabhängig

Angela Lansbury machte zu ihren Lebzeiten Höhen und Tiefen durch! Am Dienstag wurde es traurige Gewissheit: Die US-amerikanische Schauspielerin und Musicaldarstellerin verstarb im Alter von 96 Jahren. Vor allem mit ihrer Rolle in der Kultserie "Mord ist ihr Hobby" erlangte sie internationale Bekanntheit. Für ihre Leistungen wurde sie 2013 sogar mit einem Oscar belohnt. Doch als Angela am Höhepunkt ihrer Karriere stand, durchlebte ihre Familie eine schwere Zeit!

Bereits 2014 gab die Schauspielerin gegenüber Daily Mail Einblicke in eine schwere Phase in ihrem Leben – damals gab Angela zu, dass sie 1970 trotz ihres beruflichen Erfolges "nicht die glücklichste Zeit" hatte. Denn während ihre Karriere Fahrt aufnahm, musste ihre Familie Schweres durchstehen. "Unsere Kinder, so entdeckten wir, waren in die gleichen Fallen getappt wie viele andere Kinder in dieser Periode: Sie waren drogenabhängig", erklärte die sechsfache Golden Globe-Gewinnerin. Als Sohn Anthony und Tochter Deidre drohten endgültig abzurutschen, weigerte sich Angela als TV-Star zu arbeiten und widmete sich ihrer Familie – somit konnte ihr Nachwuchs die Sucht erfolgreich bekämpfen.

Ihre Kinder hatten am Dienstag den Tod ihrer geliebten Mutter gegenüber Access Hollywood bekannt gegeben. Demnach sei Angela nachts in ihrem Zuhause in Los Angeles friedlich eingeschlafen – nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag. Neben seinen Kindern hinterlässt der Hollywoodstar außerdem drei Enkelkinder sowie fünf Urenkel.

Getty Images Angela Lansbury mit ihrem Mann Peter Shaw und ihrem Sohn Anthony Peter

Getty Images Angela Lansbury bei den Oscars im November 2013

Getty Images Angela Lansbury (†96) im Januar 2018

