Frederick Lau jobbte eine Zeit lang für den Schlüsseldienst

Schauspieler Frederick Lau (34) bereitete sich auf seine "Crooks"-Rolle mit besonderem Eifer vor. In der Netflixserie spielt er den ehemaligen Tresorknacker Charly, der ein letztes Mal dran ist, einen Safe aufzubrechen. Dafür schlüpfte der "Die Welle"-Star im Vorfeld in eine ganz besondere Rolle. "Ich war lange mit einem Schlüsseldienst in Berlin unterwegs und habe viele Schlösser geöffnet. Nur eingebrochen bin ich nicht", verrät er im Gespräch mit Bild. In dieser Zeit habe er so einiges erlebt. "Hinter den Türen habe ich dann manche soziale Abgründe gesehen. Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es mit den Menschen, die solche Schlüsseldienste betreiben, psychisch auch etwas macht, die Türen fremder Leute zu öffnen", führt er aus.

Anschließend tourte der Schauspieler für die Dreharbeiten durch Europa. Zurück zu Hause freute er sich über die Rückkehr zu seiner Frau Annika Lau (45) und den drei gemeinsamen Kindern. Es dauerte eine Weile, bis er sich von dem spannenden Dreh erholte. "Es ist ähnlich, wie wenn man in den Urlaub fährt: Man braucht Zeit, um richtig abzuschalten, mindestens zehn Tage. Allerdings ist genau das auch das Tolle an meinem Beruf – ich bin zwar länger weg, habe dann im Gegenzug aber auch wieder viel Zeit für meine Familie", schwärmt Frederick im weiteren Gespräch.

Der bekannte Filmdarsteller ist seit 2013 mit Annika glücklich. Die Moderatorin überzeugte Frederick auf Anhieb. "Ich fand meine Frau schon immer toll. Ich saß mit Elyas M'Barek (41) im Trailer. Da lief gerade das Frühstücksfernsehen mit meiner Frau und ich hab zu Elyas gesagt: 'Die heirate ich.' Und so hab ich es gemacht", plauderte er in dem Sky-Format "Meine Geschichte aus. "Dann hab' ich sie irgendwann mal kennenlernen dürfen und war total hin und weg und hab sie dann irgendwie von mir überzeugen können", führte er die Liebesgeschichte aus.

Getty Images Frederick Lau bei der "Das perfekte Geheimnis"-Premiere in Berlin im Oktober 2019

Getty Images Annika und Frederick Lau im Oktober 2021 in Berlin

