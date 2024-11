Frederick Lau soll bei Charity-Event Besucher bedroht haben

Frederick Lau (35) sorgte kürzlich bei einem Charity-Golfwochenende in Griechenland für Aufsehen. Im Kontext des Präsidenten-Cups des Eagles Charity Clubs, der vom 7. bis 10. November an der Costa Navarino stattfand, kam es zu einem unangenehmen Vorfall. Der Schauspieler soll mit einem Tag Verspätung zu der Wohltätigkeitsveranstaltung erschienen sein und war laut Bild-Informationen in alkoholisiertem Zustand. Der Filmstar soll dem Blatt zufolge an zwei aufeinanderfolgenden Abenden andere Gäste und Sponsoren beleidigt, provoziert und ihnen sogar mit Prügel gedroht haben.

Frederick war zuvor auf der Bambi-Gala in München gewesen, wo er für seine Rolle in "Harte Schale, sanftes Herz" nominiert war, jedoch keinen Preis erhielt. Sein Verhalten bei der Charity-Veranstaltung soll mehrmals eskaliert sein, sodass Verantwortliche des Klubs eingreifen mussten. Auch am folgenden Abend soll es zu ähnlichen Zwischenfällen gekommen sein. Ein Teilnehmer berichtete gegenüber dem Blatt: "Sein furchtbares Verhalten war das Gesprächsthema." Auf Anfrage wollte sich der "Nightlife"-Darsteller nicht persönlich äußern, ließ jedoch durch seine Anwältin klarstellen: "Es geht die Öffentlichkeit daher nichts an, ob und wie viel Alkohol unser Mandant konsumiert hat."

Bemerkenswert ist, dass Frederick schon im vergangenen Oktober erklärte, dass er seiner Familie zuliebe seinen Alkoholkonsum überdacht und eingeschränkt hat. Kurz darauf sprach er in einem Interview mit Bluewin.ch erneut über sein früheres Trinkverhalten. Er gab damals an, seit zweieinhalb Jahren keinen Alkohol mehr zu trinken und bezeichnete sich selbst als "Rauschtrinker". Auf die Frage, wie er sich betrunken verhalte, sagte er: "Zuerst fröhlich-lustig, später wie ein Arschloch."

Frederick Lau, Schauspieler

Annika und Frederick Lau im Februar 2023

