Frederick (32) und Annika Lau (43) sind nach wie vor total glücklich miteinander! Die Moderatorin und der 4 Blocks-Star sind schon seit fast zehn Jahren ein Paar, glücklich verheiratet und haben drei Kinder. Trotzdem hängen sie ihr Liebesglück nie an die große Glocke – gemeinsame Fotos und Auftritte der beiden sind eine absolute Seltenheit. Doch jetzt besuchten Frederick und Annika seit Langem mal wieder zusammen einen Red Carpet und wirkten dort total glücklich!

Promiflash traf das Ehepaar gestern bei der Launch-Party des TV-Formats "Gala" in Berlin – wo sie ganz verliebt für die Fotografen posierten. Im Interview gab die TV-Moderatorin dann einen kleinen Einblick in ihr aktuelles Leben: "Es geht tatsächlich gerade recht rund bei uns beiden. Er steckt auch gerade mitten in Vorbereitungen für ein Riesenprojekt und er ist auch super-oft weg, aber er hält mir schon sehr den Rücken frei!", schilderte Annika. Weiter schwärmte sie: "Er ist auch heute Abend da, um mir die Hand zu halten. Ich brauche tatsächlich heute eine starke Hand, damit ich nicht kollabiere."

Warum Annika so aufgeregt war, dass sie Fredericks Hand gebraucht hat? Vermutlich, weil sie der Star des Abends war! Der Grund: Sie wird die neue RTL-Show "Gala" ab sofort wöchentlich moderieren. Die erste Sendung wird schon morgen Abend über die TV-Bildschirme flimmern.

Instagram / annikalauofficial Schauspieler Frederick Lau mit seiner Frau Annika

Getty Images Annika und Frederick Lau im November 2015 in Berlin

Getty Images Annika Kipp

