So lösen Annika und Frederick Lau ihre Probleme im Alltag

Annika (45) und Frederick Lau (35) sind seit 12 Jahren ein eingespieltes Team. Dass die Moderatorin und der Schauspieler mit drei Kindern auch manchmal mit den Nerven am Ende sind, ist für die beiden kein Problem – schließlich wissen sie, wie sie sich dann zu verhalten haben. "Ruhig bleiben, einfach immer entspannt bleiben", erklärt Annika im Interview mit RTL. "Ja, immer weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen. Und Liebe, Liebe ist das Wichtigste", pflichtet ihr Frederick bei.

Dass es auch oft harmonisch zugeht, zeigen Annika und Frederick bei der Filmpremiere von "Vaiana 2". "Wir sind heute zum ersten Mal als komplette Familie hier. Alle fünf, das ist ganz schön", freut sich die 45-Jährige im Gespräch mit dem Sender und fügt hinzu: "Wir beide an sich sind schon so eine Lebensreise. Wir sind seit 12 Jahren zusammen." Wie im echten Leben gebe es in der Beziehung auch mal "Sturm, Sonnenschein und Überflutung", gemeinsam meistere das Paar aber auch solche Situationen.

Mit drei Kindern haben Annika und Frederick alle Hände voll zu tun. Kann sich das Paar noch weiteren Nachwuchs vorstellen? "Freddy hat nach der Geburt unseres dritten Kindes sofort gesagt: 'Komm, noch eins'", erzählte die damals 44-jährige Mama im Interview mit Gala und machte klar, dass für sie die Familienplanung aber abgeschlossen sei: "Ich werde 45, jetzt ist es vorbei. Der Ofen ist aus."

Getty Images Annika und Frederick Lau im April 2018

ActionPress Annika und Frederick Lau im Juli 2022

