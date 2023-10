Für Familie: Frederick Lau überdachte seinen Alkoholkonsum

Er lässt tief in sein Inneres blicken. Frederick (34) und Annika Lau (44) gehen bereits seit gut zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Inzwischen sind der Schauspieler und die Moderatorin nicht nur seit acht Jahren glücklich verheiratet, sondern auch stolze Eltern von drei Kindern. Trotz alledem hält das Paar sein Liebesglück ziemlich privat. Nun macht Frederick deutlich, dass seine Familie an erster Stelle für ihn steht.

Im Interview mit Playboy spricht der 34-Jährige darüber, weshalb er seinen Alkoholkonsum überdacht hat. "Wenn du jedes Wochenende einen Tag feiern gehst und danach einen guten Tag lang einen Kater hast, dann sind das 104 Tage im Jahr, die man einfach verschenkt", erklärt Frederick und fügt hinzu: "Früher habe ich das so gemacht, aber seit ich eine Familie habe, will ich für die am Start sein und habe das sein lassen." Laut dem dreifachen Vater töte Betrunkensein Zeit – man müsse sich überlegen, ob man das so möchte.

Bereits vor zwei Jahren gab Frederick sein Liebesgeheimnis gegenüber Bild preis. Wenn etwas mal nicht auf Anhieb klappt, solle man dies nicht direkt als Niederlage sehen: "Denn in keiner Beziehung herrscht immer eitel Sonnenschein. Man muss dem anderen zuhören, gemeinsam etwas erleben. Nur daraus entwickelt sich Liebe." Wenn man nicht mit vollem Herzen dabei sei, könne nämlich vieles leicht verloren gehen.

Anzeige

Getty Images Annika und Frederick Lau im April 2018

Anzeige

Getty Images Frederick Lau im Februar 2018

Anzeige

Getty Images Annika und Frederick Lau im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de