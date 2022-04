Wer geht hier als Sieger vom Platz? Am Samstagabend war bei Schlag den Star wieder pure Unterhaltung geboten: In einem neuen Duell trat Schauspieler Frederick Lau (32) gegen Rapper Marteria (39) an. In Herausforderungen wie Tennis spielen, Auto fahren oder Eier ausblasen mussten die beiden Promis ihr Können unter Beweis stellen. Doch wer von beiden konnte die Show am Ende für sich entscheiden?

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen stand am späten Abend endlich ein Sieger fest: Frederick! Nachdem beide Männer immer wieder Punkte für ihr Konto ergatterten, konnte der TV-Star im entscheidenden letzten Spiel – dem Ball hochhalten – besonders glänzen und sich die wichtigen Punkte sichern. Kurz nach dem Ertönen des Buzzer-Signals wurde dem Gewinner der Koffer voller Geld überreicht. Die gewonnene Geldsumme in Höhe von 100.000 Euro wird für einen guten Zweck gespendet.

Frederick hätte bereits vor wenigen Wochen im beliebten TV-Format antreten sollen – und zwar gegen Fußballprofi Max Kruse (34). Aus gesundheitlichen Gründen konnte der "4Blocks"-Darsteller jedoch nicht zum Match antreten. Stattdessen sprang Moderator Steven Gätjen (49) kurzfristig für ihn ein. Bei seinem Auftritt konnte Frederick nun sogar auf die Unterstützung seiner Frau Annika Lau (43) im Publikum zählen.

Getty Images Frederick Lau im Februar 2018 in München

©William Minke / Sony Music Germany Marteria, Rapper

Getty Images Annika und Frederick Lau im November 2015 in Berlin

