Riley Keough und Oma Priscilla ehren Lisa Marie Presley (†)

Priscilla Presley (79) und ihre Enkelin Riley Keough (35) haben sich bei einem besonderen Treffen in Memphis zusammengetan. Die "Daisy Jones & The Six"-Bekanntheit ist derzeit auf Tour, um die Memoiren "From Here to the Great Unknown" ihrer Mutter Lisa Marie Presley (✝54) zu promoten. Bei einer Veranstaltung auf Graceland, dem einstigen Heim ihres Großvaters Elvis Presley (✝42), überraschte Priscilla das Publikum mit ihrer Anwesenheit. Gemeinsam mit Riley gewährte sie intime Einblicke in das Leben von Lisa Marie. "Sie war ihre eigene Person, das ist sicher, sie war ein kleiner Hitzkopf", scherzte sie beispielsweise über ihren Nachwuchs, wie Hello! berichtete.

Während des Gesprächs erinnerte sich vor allem Priscilla an ihre Tochter zurück und betonte ihre unabhängige Art. "Sie war sehr neugierig und wollte verschiedene Dinge erleben", berichtete Elvis' Exfrau. Dabei erwähnte die Unternehmerin auch, dass sie und ihr Nachwuchs es nach Elvis' Tod nicht einfach hatten. "Es gab nur sie und mich, offensichtlich war Elvis gestorben, und ich habe versucht, sie zu beschäftigen", berichtete die 79-Jährige. Um ihre Tochter abzulenken und zu schützen, nahm sie sie aus der Schule und reiste mit ihr durch Europa, stets bemüht, sie von den Schlagzeilen über ihren Vater fernzuhalten. Lisa Marie war damals gerade einmal neun Jahre alt. Auf Instagram gab Priscilla einen kleinen Einblick in den emotionalen Abend. "Ein sehr besonderer Abend mit Riley", schrieb sie zu der Bildershow.

Im Januar des vergangenen Jahres starb Lisa Marie mit nur 54 Jahren. "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht mitteilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist", bestätigte damals Priscilla ihren schweren Verlust gegenüber People. Die Sängerin wurde leblos in ihrem Haus in Kalifornien aufgefunden und von Notärzten ins Krankenhaus gebracht. Dort befand sie sich in einem kritischen Zustand, ehe sie wenig später aus dem Leben schied. Im vergangenen Juli wurde bekannt, dass Lisa Marie an den Folgen eines Dünndarmverschlusses verstarb.

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Jahr 2006

Getty Images Lisa Marie Presley, Tochter von Elvis Presley