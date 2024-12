Diese berühmten Paare haben einst in Las Vegas geheiratet

Las Vegas ist nicht nur bekannt für glitzernden Lichter und aufregende Shows, sondern auch als Hotspot für legendäre Promi-Hochzeiten. Ein jüngstes Highlight: Usher (46) und seine langjährige Liebe Jenn Goicoechea gaben sich 2024 während der Feierlichkeiten zum Super Bowl dort das Jawort. Doch Las Vegas hat viele weitere unvergessliche Hochzeiten zu bieten: Elvis (✝42) und Priscilla Presley (79) gaben sich 1967 in einer ikonischen Zeremonie das Jawort und schrieben damit Geschichte. Jahrzehnte später folgten Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (49), die 2022 spontan in Vegas heirateten, bevor sie ihre Ehe offiziell in Santa Barbara und Italien besiegelten. Auch Kourtneys Schwester Kim Kardashian (44) entschied sich 2000 in Las Vegas spontan zur Hochzeit mit Damon Thomas (54) – ein Kapitel, das längste Geschichte ist.

Die Stadt der Sünde hat seinen Ruf als Ort für spontane Eheschließungen nicht umsonst. Prominente wie Jake Paul (27) und Tana Mongeau (26) entschieden sich 2019 für eine spontane Hochzeit. Obwohl ihre Ehe nie offiziell wurde, sorgte sie für große Schlagzeilen und zeigte, wie impulsiv die Entscheidungen in Vegas manchmal sein können. Auch Britney Spears (43), die dort 2004 Jason Alexander (65) heiratete, ließ ihre Ehe nach nur 55 Stunden wieder annullieren. Ähnlich spontan verlief die Hochzeit von Carmen Electra (52) und Dennis Rodman (63), deren Ehe nach neun Tagen wieder beendet war.

Doch auch dauerhafte Ehen hat die Glücksspielstadt hervorgebracht. Andre Agassi (54) und Steffi Graf (55) heirateten 2001 in einer intimen Zeremonie. Ihre Ehe hält bis heute, was das Paar zu einem der erfolgreichsten Promi-Paare macht, die sich dort das Jawort gaben. Auch Paul Newman (✝83) und Joanne Woodward heirateten 1958 in Vegas und blieben bis zu Pauls Tod im Jahr 2008 zusammen. Mike Tyson (58) und Lakiha Spicer, die 2009 geheiratet haben, sind ebenfalls ein Paradebeispiel für eine stabile Beziehung. Ob kurzlebig oder von Dauer: Las Vegas bleibt ein Ort, an dem Paare ihre Liebe auf unvergessliche Weise feiern.

Getty Images Carmen Electra und Dennis Rodman

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf

