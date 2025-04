Während Europa-Reise: Priscilla Presley erinnert an Elvis

Priscilla Presley (79) hat im Rahmen ihrer aktuellen Reise nach Österreich über ihre gemeinsame Zeit mit Elvis Presley (✝42) gesprochen. Die Ex-Frau des King of Rock 'n' Roll machte unter anderem einen Halt in Bad Nauheim, wo sie mit Blasmusik empfangen wurde und auf zahlreiche Fans traf. Anlass ihres Besuchs ist die Veranstaltung "An Intimate Evening With Priscilla Presley" in Wien, bei der sie intime Einblicke in ihr Leben mit Elvis gibt. "Bad Nauheim hat viele Erinnerungen zurückgebracht. Ich habe auch sein Haus wieder gesehen. Ich habe hier ja ein paar Jahre lang gelebt. Ihn zu treffen war das Highlight meines Lebens", verriet Priscilla in einem Interview laut Kurier und betonte, dass ihr Leben mit Elvis der Beginn all dessen war, was sie geprägt hat.

Priscilla nutzte die Reise auch, um etwas jüngere Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Beim Wiener Opernball, wo sie 2024 Gast von Richard Lugner (✝91) war, lernte sie nicht nur diesen, sondern auch Österreichs Kultur zu schätzen. "Ich habe die Oper geliebt. Es war eine tolle Erfahrung für mich. Er [Richard] war so gnädig, so lustig und unterhaltsam. Er hat mich zum Lachen gebracht. Wenn ich an ihn denke und daran, wie ich mich gefühlt habe, ich habe ihn sehr, sehr gerne gemocht", erinnerte sie sich an den Besuch. Der Tod des Großunternehmers wenige Monate später hat sie tief getroffen – was er für sein Land und seine Leute getan habe, sei sehr bedeutend gewesen.

Priscilla, die im Mai ihren 80. Geburtstag feiern wird, zeigte sich in Interviews nicht nur voller Dankbarkeit, sondern auch voller Lebensfreude. Sie plant, ihre Zeit in Österreich für Erkundungen zu nutzen, und schwärmte von ihrer bisherigen Erfahrung mit der österreichischen Gastfreundschaft. Sie freut sich, weitere europäische Städte zu entdecken und plant, Wien auf eigene Faust neu zu erkunden. "Ich mag es, Neues zu entdecken", so die Unternehmerin voller Vorfreude.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley bei ihrer Hochzeit

Getty Images Priscilla Presley und Richard Lugner, Februar 2024

