Priscilla Presley erfuhr von Elvis' Affären durch Fanpost

Priscilla Presley (79) hat auf einer Podiumsdiskussion auf der MegaCon Orlando vergangene Woche eine erstaunliche Anekdote aus ihrer Ehe mit Elvis Presley (✝42) preisgegeben. Die 79-Jährige berichtete, dass sie von den Affären ihres damaligen Ehemanns durch Fanpost erfuhr. Während Elvis häufig auf Reisen war, habe sie eines Tages in ihrem gemeinsamen Anwesen in Palm Springs die Post durchgesehen. Unter den Briefen fanden sich Nachrichten wie: "Elvis, ich hatte die beste Nacht mit dir. Danke dir!" oder Dankesschreiben, die von Einladungen und gemeinsamen Abenden berichteten. Priscilla sei zunehmend klar geworden, dass Elvis ein Leben führte, von dem sie nichts wusste.

Die Ehe der beiden war bereits von anderen Herausforderungen geprägt, wie Priscilla im Rahmen des Panels schilderte: "Es war schwer, mit seinem Ruhm klarzukommen, und die Umgebung in einer reinen Männerwelt." Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1967 habe Elvis' beruflicher Stress und ständige Abwesenheit die Beziehung weiter belastet. Trotz der Schwierigkeiten endete ihre Ehe im Jahr 1973 laut Priscilla "liebevoll". Auch nach der Scheidung blieben die beiden eng verbunden. Sie erzählte, dass Elvis häufig unangekündigt spätabends bei ihr auftauchte, um stundenlang in der Küche über das Leben zu plaudern – sogar während sie bereits eine neue Beziehung hatte.

Die Offenbarungen aus ihrer Zeit mit dem "King of Rock and Roll" geben einen seltenen Einblick in ihr gemeinsames Leben. Priscilla, die heute als Unternehmerin bekannt ist, betonte dennoch: "Er war berühmt, er war liebevoll, er war ein schöner, schöner Mann, [aber] ich konnte es einfach nicht ertragen. Es war einfach kein gutes Leben für mich". Heute widmet sie sich vor allem ihrer Familie. Nachdem sie und ihre Enkelin Riley Keough (35) Anfang 2024 gemeinsam bei den Emmy Awards aufgetreten waren, betonte Priscilla, dass die Presley-Familie nach den juristischen Konflikten um Lisa Marie Presleys (✝54) Nachlass wieder enger zusammengeschweißt sei. "Die Presley-Familie ist stärker denn je", erklärte sie nach einem gerichtlichen Vergleich im vergangenen Herbst.

Getty Images Priscilla Presley im Juni 2024

Getty Images Priscilla und Elvis Presley im Jahr 1967

