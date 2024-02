Lisa Marie Presleys (†54) Familie feiert ihren Geburtstag

Sie lassen sie hochleben. Am 12. Januar 2023 machten schockierende Neuigkeiten die Runde: Lisa Marie Presley (✝54) ist gestorben. Lange wurden keine Details zu ihrer Todesursache veröffentlicht. Mitte des vergangenen Jahres wurde dann bekannt, dass die Tochter von Elvis Presley (✝42) an den Folgen eines Dünndarmverschlusses gestorben war. Gestern wäre ihr 56. Geburtstag gewesen – anlässlich dessen zollte Lisa Maries Familie ihr Tribut.

Auf Instagram postete ihre Mutter Priscilla Presley (78) ein Schwarz-Weiß-Foto des Mutter-Tochter-Gespanns. Dazu schrieb sie: "Ich vermisse dich, 'Yisa'. Du wärst heute 56 geworden. Im Herzen noch so jung, aber trotzdem eine alte Seele." Und auch Lisa Maries Tochter Riley Keough (34) gedachte ihrer Mutter an dem traurigen Tag. Ein Bild, auf dem sie in die Kamera lächelt, untertitelte sie mit: "Herzlichen Glückwunsch, Mama".

Lisa Maries zweite Tochter Finley (15) teilte zudem einen Schnappschuss ihrer Mutter und kommentierte ihn mit: "Herzlichen Glückwunsch, Mama. Ich kann mich glücklich schätzen, dich als Mutter zu haben. Ohne dich wäre ich nicht das, was ich heute bin. Ich vermisse und liebe dich so sehr."

Priscilla Presley, Schauspielerin, mit ihrer Tochter Lisa Marie

Lisa Marie Presley, Tochter von Elvis Presley

Lisa Marie Presley, Tochter von Elvis Presley

