Mattys Mutter froh: Taylor Swift nicht ihre Schwiegertochter

Matty Healys (36) Mutter, die Schauspielerin und TV-Persönlichkeit Denise Welch, hat jetzt für Aufsehen gesorgt, als sie in der Sendung "Watch What Happens Live" offen über die frühere Romanze ihres Sohnes mit Taylor Swift (35) sprach. Auf die Beziehung der beiden angesprochen, erklärte sie: "Ihre Schwiegermutter zu sein, ist eine Rolle, die ich gerne verloren habe." Dabei betonte sie jedoch, dass sie nichts gegen die Sängerin habe, aber die Zeit sei "schwierig" gewesen. Zudem machte sie deutlich, dass Taylor ihre Perspektive öffentlich verarbeitet habe: "Man darf überhaupt nichts sagen, und dann schreibt sie ein ganzes Album darüber."

Die kurzen gemeinsamen Monate von Matty und Taylor haben schon damals viele Schlagzeilen gemacht. Im Frühjahr 2023 war Matty bei einem Konzert von Taylors Erfolgstour in Nashville gesichtet worden, kurz darauf wurden die beiden händchenhaltend in New York gesehen. Doch nur einen Monat später war bereits Schluss. Insider beschrieben ihre Beziehung laut People Magazine als eher locker, und schließlich führte Taylors plötzliche neue Liaison mit dem Footballspieler Travis Kelce (35) zu erneuten Spekulationen über ihr Liebesleben. Mattys Mutter betonte jedoch, dass er mit der Situation entspannt umgegangen sei und deren Auswirkungen auf die Öffentlichkeit in "voller Gelassenheit" gemeistert habe.

Mattys Leben hat seitdem eine völlig andere Richtung eingeschlagen. Laut Denise Welch ist der Musiker inzwischen glücklich mit seiner neuen Liebe, dem Model und der Sängerin Gabriella, die unter dem Künstlernamen Gabbriette Bechtel bekannt ist. Es wird gemunkelt, dass die beiden kürzlich im engen Familienkreis geheiratet haben. Gabriella scheint dabei nicht nur Mattys Herz gewonnen zu haben, sondern auch das seiner Familie. Denise betonte: "Er ist sehr glücklich mit seiner großartigen Verlobten Gabriella, die wunderschön ist." Matty scheint damit ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen zu haben.

Collage: Eamonn M. McCormack/ Getty Images Europe, Getty Images Collage: Denise Welch und Taylor Swift

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

ActionPress / Backgrid Matty Healy und Gabbriette Bechtel im Juni 2024