"Täter und Opfer": Walentina bezieht Stellung zum Sommerhaus

Sie packt weiter aus! Noch bevor die diesjährige Sommerhaus-Staffel richtig begonnen hat, überschlagen sich die Schlagzeilen. Walentina Doronina (23) nimmt mit ihrem Verlobten Can Kaplan an der Show teil. Laut dem Unternehmer wurde ihm während der Dreharbeiten ins Gesicht geschlagen. Um dies zu beweisen, teilte er einen Arztbrief. Daraufhin forderte er den Sender auf, aufgezeichnetes Bildmaterial nicht zu verfälschen. Nun bezieht auch Walentina ganz klar Stellung dazu!

"Nicht nur Can hat dort gelitten, sondern auch ich. Das ist wirklich heftig gewesen und was auch im Hintergrund jetzt abläuft...", schildert sie im Promiflash-Interview und erinnert sich an Kubilays Spuck Attacke gegen Andrej Mangold (36) zurück. "Damals haben sie wenigstens Zivilcourage gezeigt, was auch richtig war, das sollte man immer tun. Dieses Jahr wird der Täter geschützt", führt Walentina aus – nennt jedoch keine Namen. Nun befürchte sie, dass ausschlaggebende Szenen nicht gezeigt werden könnten.

"Also, wir gehen aktuell strafrechtlich einer Sache nach. Denn den Straftaten, die da passiert sind, muss man nachgehen. [...] Unser Anwalt versucht gerade, das Videomaterial einzufordern. Die Staatsanwaltschaft ist auch gerade an dem Material dran und überprüft alles", verrät sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Zuvor hatte der Sender erklärt, dass es zu einem Zwischenfall gekommen sei. "Es gibt einen Täter und ein Opfer, dann kann man nicht von einer Auseinandersetzung sprechen. Es gab von Cans Seite aus nicht mal Notwehr", betont die 23-Jährige abschließend.

Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

"Das Sommerhaus der Stars"-Cast 2023

Walentina Doronina und Can Kaplan

