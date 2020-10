Madonna (62) sendet Kim Kardashian (40) heiße Geburtstagsgrüße! Der Keeping up with the Kardashians-Star wurde am Mittwoch 40 Jahre alt und durfte sich zu dem besonderen Anlass nicht nur über Glückwünsche aus dem engsten Familienkreis freuen – auch Freunde aus dem Showbusiness gratulierten der Frau von Rapper Kanye West (43). Unter anderem widmete Madonna ihr einen Post – und zeigte sich dabei besonders sexy!

In ihrer Instagram-Story teilte die "Like a Prayer"-Interpretin einen alten Schnappschuss, auf dem sie und Kim gemeinsam zu sehen sind: Während die Reality-TV-Beauty in einem hautengen schwarzen Kleid und mit pinkfarbener Mähne posiert, setzt Madonna auf einen gewagteren Look: Sie trägt einen knappen Lederbody, dessen Oberteil aus einem engen Kor­sett mit Spitzeneinsatz besteht. Das Outfit rundet sie mit einer Offiziersmütze in Lackoptik und langen weißen Handschuhen ab.

Allen Krisengerüchten zum Trotz gratulierte auch Kanye seiner Frau zu ihrem Ehrentag: Er postete ein Foto ihrer Verlobung und schrieb der vierfachen Mutter dazu eine süße Liebesbotschaft: "Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag. Ich liebe dich so sehr!"

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Madonna bei den Grammy Awards, 2015

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

